Hàng vạn người nô nức chào đón đoàn khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Hàng vạn người nô nức chào đón đoàn khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình

Chiều 27/8, hàng vạn người dân ở Hà Nội nô nức chào đón đoàn khí tài diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

Mai Loan
Ngày 27/8, Hà Nội náo nức chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Từ sớm, hàng vạn người dân đã đứng kín hai bên đường Nguyễn Tri Phương, Cửa Bắc, Yên Phụ, đường Thanh Niên… chờ đón đoàn diễu binh.
Dòng thiết giáp nối dài, lớp lớp hàng ngũ ngay ngắn, hòa cùng tiếng vỗ tay và reo hò của nhân dân. Sự uy nghiêm của lực lượng song hành cùng niềm tự hào dân tộc.
Tiếng reo hò, sắc cờ hoa và những nụ cười rạng rỡ đã hòa cùng tiếng động cơ rền vang, tạo nên bức tranh sống động và tràn đầy khí thế.
Biển người đứng hai bên phố, cờ đỏ tung bay rợp trời, cùng nhau chào đón dòng khí tài hùng hậu. Khoảnh khắc giao hòa giữa quân và dân khắc sâu dấu ấn lịch sử.
Người dân nhiều thế hệ đứng sát bên nhau, tất cả chung một niềm tự hào Việt Nam.
Người dân đưa điện thoại cố gắng lưu khoảnh khắc đặc biệt.
Tiếng động cơ dội vang khi đoàn xe tiến vào trung tâm. Người dân giương cao cờ, hoa, ánh mắt rạng ngời theo nhịp chuyển động của đoàn quân thép.
Cận cảnh dàn khí tài hùng dũng giữa lòng Thủ đô.
Tiếng động cơ, bánh xích hòa cùng nhịp reo hò tạo thành bản hùng ca của quá khứ và hiện tại giao hòa.
Hòa bình đẹp lắm, phải không?
Để có thể được hòa mình vào không khí này, nhiều người đã phải đi từ rất sớm, thậm chí từ đêm hôm trước.
Trước đó, Hà Nội mưa lớn, ngập nhiều tuyến phố. May mắn, thời tiết đẹp dần để người dân có thể cùng nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đẹp bên nhau.
Những khối diễu binh chỉnh tề, đồng đều là hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh, kỷ luật và ý chí sắt đá bảo vệ Tổ quốc.
80 năm sau ngày độc lập, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn cháy mãi trong trái tim mỗi người dân Việt.
Lễ kỷ niệm không chỉ là diễu binh, diễu hành, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm dựng xây và bảo vệ non sông hôm nay.
Những hình ảnh đẹp được mong chờ...
... và khơi dậy thêm tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim.
Mai Loan
