Xã hội

Thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về lại tự nhiên

Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm bò vào nhà, ông Lê Bang (Quảng Trị) đã bắt lại, rồi giao nộp cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 13/10, thông tin từ Hạt kiểm lâm Gio Linh – Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an xã Bến Hải, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, ngày 12/10 ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện 1 con rùa bò vào nhà nên đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để hỏi.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về lại tự nhiên.

Sau khi biết đây là loài rùa núi vàng quý hiếm, ông Bang đã chủ động mang rùa đến giao nộp Công an xã Bến Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1kg, sức khỏe bình thường.

Được biết, loài rùa núi vàng có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

