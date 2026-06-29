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Sống Khỏe

Hạ thân nhiệt cứu người đàn ông 46 tuổi ngừng tim do điện giật

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho ông P.V.T. (46 tuổi) sau tai nạn điện giật nghiêm trọng khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Thúy Nga

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi ông T. đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng trở về phát hiện cha nằm bất động dưới nền xưởng. Khi lao vào đỡ, người con cũng bị điện giật bắn ra và nhận ra nguồn điện vẫn chưa được ngắt.

Sau khi nhanh chóng cắt nguồn điện, các đồng nghiệp lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và duy trì liên tục trong suốt quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh ngừng tim do điện giật - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân được ép tim liên tục khoảng 10 phút trên đường vận chuyển. Khi nhập khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO₂ không đo được, đồng tử hai bên giãn 5 mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu kích hoạt báo động đỏ và tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau khoảng 40 phút cấp cứu tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Mặc dù huyết động được duy trì, tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nặng với tổn thương đa cơ quan, gồm tổn thương tim mạch, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp và tiêu cơ vân.

Theo ThS.BSNT Hà Việt Huy, ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất do thiếu oxy. Nếu không bảo vệ não kịp thời, người bệnh dù tim có đập lại vẫn đối mặt với nguy cơ chết não (hay sống thực vật). Do đó, các bác sĩ đã điều trị hạ thân nhiệt ngay lập tức.

Phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy kiểm soát nhiệt độ cơ thể trong khoảng từ 33°C đến 37°C, giúp giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát và tăng cơ hội phục hồi thần kinh. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực và đã có những tín hiệu phục hồi khả quan.

Theo các bác sĩ, điện giật là một trong những tai nạn có nguy cơ tử vong cao do có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong những trường hợp này, cơ hội sống của nạn nhân phụ thuộc rất lớn vào việc được sơ cứu đúng cách ngay từ những phút đầu.

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Hạ thân nhiệt chỉ huy để cứu sống người bệnh - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hà Việt Huy khuyến cáo, khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân nếu nguồn điện chưa được ngắt vì người cứu cũng có thể trở thành nạn nhân.

Người cứu hộ cần nhanh chóng ngắt cầu dao tổng hoặc sử dụng các vật cách điện như gậy gỗ khô, nhựa hoặc cao su để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Nếu người bệnh ngừng tim, ngừng thở, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay với tần số 100-120 lần/phút và duy trì liên tục cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận. Việc ép tim cũng cần được tiếp tục trong quá trình vận chuyển nếu người bệnh chưa có tuần hoàn trở lại.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Cấp cứu điện giật và ngừng tim #Hồi sức tích cực và hạ thân nhiệt #Phương pháp sơ cứu đúng cách #Tác động của điện giật đến não và cơ quan #Vai trò của ép tim và cấp cứu kịp thời

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