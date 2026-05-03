Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông 66 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Nhờ xử lý nhanh và can thiệp kịp thời, bệnh nhân 66 tuổi đã thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết, nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ông N.V.B. (66 tuổi, trú tại Củ Chi, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, cơ thể kiệt sức, khó thở tăng dần… nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Không lâu sau, ông rơi vào biến chứng rối loạn nhịp tim và ngưng tim.

h.jpg
Các bác sĩ tiến hành can thiệp cứu sống bệnh nhân.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng sốc điện ngoài lồng ngực, truyền thuốc vận mạch, nâng huyết áp và ổn định nhịp tim trở lại trước khi chuyển gấp bệnh nhân lên phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy, một nhánh mạch vành phải bị tắc hoàn toàn, trong khi hai nhánh còn lại cũng đã hẹp nặng với mức độ trên dưới 80%.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành can thiệp khẩn cấp, tái thông nhánh mạch vành bị tắc để khôi phục dòng máu nuôi tim, qua đó giúp ổn định lại nhịp tim và cải thiện chức năng tim mạch.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80%, dấu hiệu sinh tồn ổn định và có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á #cứu sống #bệnh nhân #ngưng tim #khó thở

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phối hợp liên tuyến cứu trẻ 10 tuổi ngừng tim, hôn mê do đuối nước.

Giành lại sự sống cho bé trai 10 tuổi ngừng tim, hôn mê sau đuối nước bằng nỗ lực và sự phối hợp kịp thời giữa các tuyến y tế trong tỉnh.

Ngày 24/4, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bệnh viện vừa giành lại sự sống cho bệnh nhi bị đuối nước nguy kịch.

Theo đó, tối ngày 17/4, kíp trực cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.Đ.K (10 tuổi) được chuyển tuyến lên từ BVĐK khu vực Quảng Yên trong tình trạng sốt cơn, hôn mê, suy hô hấp cấp, đồng tử đều còn phản xạ ánh sáng, được thông khí qua ống nội khí quản, sử dụng an thần, kháng sinh…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

14 ngày hồi sinh trái tim cho bệnh nhi viêm cơ tim vì sốt

Viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Người dân cần đi khám ngay nếu sau một đợt sốt xuất hiện đau ngực, khó thở...

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực và Ngoại lồng ngực cùng kỹ thuật ECMO hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống bệnh nhi sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bệnh nhi nhập viện sau 3 ngày sốt và đau ngực. Tại khoa Tim mạch, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng vọt, siêu âm chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp do nhiễm khuẩn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới