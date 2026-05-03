Người đàn ông 66 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết, nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ông N.V.B. (66 tuổi, trú tại Củ Chi, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, cơ thể kiệt sức, khó thở tăng dần… nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Không lâu sau, ông rơi vào biến chứng rối loạn nhịp tim và ngưng tim.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cứu sống bệnh nhân.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng sốc điện ngoài lồng ngực, truyền thuốc vận mạch, nâng huyết áp và ổn định nhịp tim trở lại trước khi chuyển gấp bệnh nhân lên phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy, một nhánh mạch vành phải bị tắc hoàn toàn, trong khi hai nhánh còn lại cũng đã hẹp nặng với mức độ trên dưới 80%.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành can thiệp khẩn cấp, tái thông nhánh mạch vành bị tắc để khôi phục dòng máu nuôi tim, qua đó giúp ổn định lại nhịp tim và cải thiện chức năng tim mạch.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80%, dấu hiệu sinh tồn ổn định và có thể sinh hoạt gần như bình thường.