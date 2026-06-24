Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khó thở, mệt mỏi, người đàn ông ngừng tim ngay tại phòng khám

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội. Bệnh có thể âm thầm tiến triển và chỉ bộc lộ khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Thúy Nga

Tưởng chỉ là tình trạng mệt mỏi thông thường, ông T. (61 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám vì khó thở nhẹ và mệt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Trong quá trình thực hiện điện tim, người bệnh bất ngờ ngất lịm khoảng 30 giây rồi tự tỉnh lại. Kết quả điện tim ghi nhận cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, cho thấy tim đang trong tình trạng thiếu máu cấp do tắc nghẽn động mạch vành.

Người bệnh được đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông T. bất ngờ mất ý thức lần thứ hai. Các bác sĩ xác định người bệnh bị ngừng tim do rung thất - một dạng rối loạn nhịp cực kỳ nguy hiểm khiến tim mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sốc điện nhằm chấm dứt tình trạng rung thất. Sau sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, tuần hoàn được khôi phục và ý thức dần hồi phục.

Kết quả chụp động mạch vành xác định nguyên nhân là tổn thương hẹp khoảng 95% tại đoạn II động mạch vành phải, kèm huyết khối và vôi hóa nặng. Tổn thương này khiến dòng máu nuôi cơ tim gần như bị chặn đứng, gây nhồi máu cơ tim cấp và dẫn đến cơn rung thất nguy hiểm trước đó.

Bệnh nhân được đặt stent, tái thông động mạch vành. Người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, tránh được nguy cơ ngừng tim tái diễn và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc cho biết, rung thất là tình trạng các buồng tim co bóp hỗn loạn, không còn khả năng bơm máu hiệu quả. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngừng tim đột ngột. Nếu không được sốc điện và hồi sức trong những phút đầu, nguy cơ tử vong rất cao.

TS.BS Lại Văn Hoàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, BVĐK Hồng Ngọc cho biết, ở những người mắc đái tháo đường lâu năm như ông T., nhồi máu cơ tim có thể không biểu hiện bằng triệu chứng điển hình. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi kéo dài, khó thở hoặc giảm khả năng gắng sức. Trong một số trường hợp, ngừng tim hoặc đột tử lại là biểu hiện đầu tiên của bệnh.

ngung-tim-1.jpg
Can thiệp mạch vành để tránh ngừng tim tái phát - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, rung thất không phải nguyên nhân gốc rễ mà là hậu quả của tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Nếu không nhanh chóng xử lý đoạn động mạch vành bị tắc nghẽn gây thiếu máu cơ tim, người bệnh vẫn có nguy cơ tái rung thất và ngừng tim bất cứ lúc nào.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Nhồi máu cơ tim âm thầm #Nguy cơ ngừng tim đột ngột #Can thiệp mạch vành cấp cứu #Dấu hiệu cảnh báo tim mạch #Chẩn đoán sớm bệnh tim mạch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Không kiểm soát đái tháo đường, người đàn ông 67 tuổi ngừng tim nguy kịch

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh L.V.V. (67 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng loét bàn chân do đái tháo đường nặng, kèm nhiều bệnh lý nền nguy hiểm.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh mắc đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp suốt 12 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Trước đó, người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.

Khi nhập Khoa Điều trị tích cực, các bác sĩ ghi nhận nhiều ổ loét nhiễm trùng xuất hiện ở cả hai bàn chân. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ nhiều giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen, thiểu dưỡng. Vết loét lớn nhất ở bàn chân trái có kích thước khoảng 8 x 9 cm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai ngừng tim kéo dài nhờ kỹ thuật hồi sức ngoài cơ thể

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cứu sống một bệnh nhi trong tình trạng ngừng tim kéo dài bằng kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể (ECPR) kết hợp hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể VA-ECMO.

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Bệnh viện tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Bình Dương về trường hợp bệnh nhi H.P. (sinh năm 2016, nam giới) chuẩn bị chuyển viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo hồ sơ bệnh án, trẻ đột ngột ngất và ngừng tim tại nhà, nhập viện trong tình trạng sốc tim nặng, suy tuần hoàn tiến triển nhanh. Đáng chú ý, gia đình cho biết trước đó trẻ từng có hai lần ngất tương tự nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị mắc kẹt ngón tay trong đoạn ống sắt khi đang vui chơi tại nhà.