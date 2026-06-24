Khó thở, mệt mỏi, người đàn ông ngừng tim ngay tại phòng khám

Tưởng chỉ là tình trạng mệt mỏi thông thường, ông T. (61 tuổi), có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám vì khó thở nhẹ và mệt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Trong quá trình thực hiện điện tim, người bệnh bất ngờ ngất lịm khoảng 30 giây rồi tự tỉnh lại. Kết quả điện tim ghi nhận cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, cho thấy tim đang trong tình trạng thiếu máu cấp do tắc nghẽn động mạch vành.

Người bệnh được đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông T. bất ngờ mất ý thức lần thứ hai. Các bác sĩ xác định người bệnh bị ngừng tim do rung thất - một dạng rối loạn nhịp cực kỳ nguy hiểm khiến tim mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sốc điện nhằm chấm dứt tình trạng rung thất. Sau sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, tuần hoàn được khôi phục và ý thức dần hồi phục.

Kết quả chụp động mạch vành xác định nguyên nhân là tổn thương hẹp khoảng 95% tại đoạn II động mạch vành phải, kèm huyết khối và vôi hóa nặng. Tổn thương này khiến dòng máu nuôi cơ tim gần như bị chặn đứng, gây nhồi máu cơ tim cấp và dẫn đến cơn rung thất nguy hiểm trước đó.

Bệnh nhân được đặt stent, tái thông động mạch vành. Người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, tránh được nguy cơ ngừng tim tái diễn và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc cho biết, rung thất là tình trạng các buồng tim co bóp hỗn loạn, không còn khả năng bơm máu hiệu quả. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngừng tim đột ngột. Nếu không được sốc điện và hồi sức trong những phút đầu, nguy cơ tử vong rất cao.

TS.BS Lại Văn Hoàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, BVĐK Hồng Ngọc cho biết, ở những người mắc đái tháo đường lâu năm như ông T., nhồi máu cơ tim có thể không biểu hiện bằng triệu chứng điển hình. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi kéo dài, khó thở hoặc giảm khả năng gắng sức. Trong một số trường hợp, ngừng tim hoặc đột tử lại là biểu hiện đầu tiên của bệnh.

Can thiệp mạch vành để tránh ngừng tim tái phát - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, rung thất không phải nguyên nhân gốc rễ mà là hậu quả của tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Nếu không nhanh chóng xử lý đoạn động mạch vành bị tắc nghẽn gây thiếu máu cơ tim, người bệnh vẫn có nguy cơ tái rung thất và ngừng tim bất cứ lúc nào.

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