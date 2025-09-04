Ngôi mộ án ngữ trên đường, Hải Phòng chỉ đạo dừng lưu thông

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại tuyến đường thuộc dự án xây dựng KDC mới đường 390 do ngôi mộ án ngữ đường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân vừa có ý kiến chỉ đạo về ngôi mộ án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng).

Ngôi mộ nằm giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390. Ảnh: Vị Thủy

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân giao UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ trên tuyến đường, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 05 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, hoàn thành bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện dự án.

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/9/2025 để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng được giao chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hà Tây thực hiện theo quy định.

Trước đó theo phản ánh, tại vị trí giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390 xã Thanh Hải cũ (giai đoạn 2) tồn tại một ngôi mộ xây dựng kiên cố nằm giữa đường giao thông nội khu. Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, UBND xã Hà Tây đã dùng tôn rào tạm một đầu đường.

Dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) được UBND huyện Thanh Hà (huyện cũ trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, số 1460/QĐUBND ngày 22/4/2024, quy mô 23.278,9 m2 , Chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND xã Thanh Hải (sau sáp nhập là UBND xã Hà Tây).

Trên cơ sở kết quả hoàn thành GPMB, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 về việc chuyển mục đích để xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) với diện tích 22.861,9 m2.

Đến nay, còn 417 m² đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án. Diện tích này gồm phần đất của 1 ngôi mộ nằm trên tuyến đường (theo phản ánh của báo chí) và 4 ngôi mộ khác. Cả 5 ngôi mộ đều chưa được giải phóng mặt bằng, di chuyển ra khỏi dự án; phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng do các ngôi mộ trên, khiến thửa đất không trọn lô, đồng thời phải chừa lối vào cho thửa đất chưa được giải phóng mặt bằng.