Tạm dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai vì bê tông hóa?

Ngày 8/8 đại diện chủ đầu tư cho biết, Dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh (cũ) đang tạm dừng thi công.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9.4 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, ngân sách trung ương là 6,2 tỷ; vốn ngân sách tỉnh 3,2 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại khu nhà rông cũ làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chưa Đăng Ya, gồm nhiều hạng mục như: 2 khu nhà trưng bày, đài nước, kè đá, khu phục dựng cảnh quan; cổng, hàng rào; hoa viên, thảm cỏ, nhà vệ sinh…

Phối cảnh công trình trị giá 9.4 tỷ đồng. Ảnh Hà Chính

Theo báo cáo của BQL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, dự án đã thi công đạt gần 60% khối lượng, giá trị công trình, tương đương 4,6 tỉ đồng và đang bị tạm dừng thi công.

Ngày 24/1, trên cơ sở báo cáo thẩm định của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã ký ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Tháng 4/2025, dự án khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành tháng 11/2025. Tuy nhiên, gần 1 tháng qua, công trình này đã phải tạm dừng thi công.

Cụ thể, ngày 18/7, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các sở, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với địa phương- đơn vị chủ đầu tư dự án.

Hình ảnh nhà rông bê tông giả gỗ tại các huyện tỉnh Gia Lai ( cũ). Ảnh Hà Chính

Qua ý kiến của các sở tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch có ý kiến rằng, nhà rông là công trình mang giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào J'rai, gắn với đời sống tinh thần, phong tục, tập quán và phát triển du lịch bền vững. Việc xây dựng phải giữ nguyên kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa hoặc hình thức gây phản cảm, làm mất giá trị văn hóa nguyên gốc.

Công trình đang thi công dang dở phải tạm dừng vì bê tông hóa?

Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải đúng quy định, tuân thủ Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, hồ sơ dự án chưa đảm bảo quy trình lấy ý kiến cơ quan, đơn vị hữu quan và cộng đồng. Thiết kế bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai.

Bố trí hạng mục không phù hợp văn hóa, nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và gây dư luận không tốt.

Bà Lịch cũng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hạng mục công trình, đề xuất phương án xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu bảo tồn văn hóa.

Hình ảnh nhà rông bê tông giả gỗ.

Về việc dừng thi công công trình, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Bây giờ kiếm gỗ rất khó, mình làm bê tông sau đó giả gỗ bền vững và không bị cháy. Các huyện như Chư Pông và Phú Thiện cũng vừa mới làm làm xong và đã khánh thành đưa vào sử dụng".

“Nói thật, tranh tre nứa lá đem vào công trình thật khó quyết toán vì đây là vốn ngân sách chứ không phải nguồn xã hội hóa. Nhà rông Kon Tum mái tranh bị cháy đi lợp lại mấy lần, giờ phải lợp tôn…”, anh T- đại diện đơn vị thi công phân trần.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin…