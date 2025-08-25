Hà Nội

Xã hội

Chính thức dừng thi công nhà rông bê tông hóa 9,4 tỉ ở Gia Lai

Theo nguồn tin của Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình nhà rông và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai, đã chính thức dừng thi công

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 25/8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản thống nhất chính thức dừng Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah (cũ), nay thuộc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

1.jpg
Thiết kế xây dựng bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai
4.jpg

Quyết định tạm dừng của UBND tỉnh Gia Lai được ban hành trên cơ sở đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo do hồ sơ dự án chưa đảm bảo quy trình lấy ý kiến từ các cơ quan liên quan và cộng đồng; Thiết kế xây dựng bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai; Bố trí các hạng mục không phù hợp, nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và gây dư luận không tốt.

2.jpg
Phối cảnh Dự án xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9.4 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, ngân sách trung ương là 6,2 tỷ; vốn ngân sách tỉnh 3,2 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại khu nhà rông cũ làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, gồm nhiều hạng mục như: 2 khu nhà trưng bày, đài nước, kè đá, khu phục dựng cảnh quan; cổng, hàng rào; hoa viên, thảm cỏ, nhà vệ sinh… Đến nay công trình đã hoàn thiện 40% khối lượng.

5.jpg
Công trình hiện đã hoàn thiện 40% khối lượng

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh Gia Lai phối Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Ban QLDA ĐTXD khu vực Chư Păh khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh dừng xây dựng công trình và triển khai các bước tiếp theo khi dừng dự án.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu trước ngày 5/9, giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai phương án điều chỉnh Dự án vị trí xây dựng công trình nhà rông tại làng Ia Gri - chân núi Chư Đang Ya theo quy định của luật đầu tư công, các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Video: Toàn cảnh công trình nhà rông đang xây dựng dở dang
