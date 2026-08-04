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Con bê với hình thù kỳ dị, chủ nhân quyết giữ nuôi không bán

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Con bê với hình thù kỳ dị, chủ nhân quyết giữ nuôi không bán

Con bê con 1 tháng tuổi với hình thù kỳ dị nhưng vẫn sống sót thần kỳ gây sốt trên nhiều mạng xã hội.

Trường Hân t/h
#bê dị hình #dị tật bò #bò hiếm #động vật đặc biệt #chăm sóc bò

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