Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Phan Lê Kim Ngọc vấp tranh cãi

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô nói đã trưởng thành, sẵn sàng đối diện sai lầm.

Theo Minh An/ Znews

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Phan Lê Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bật khóc, nói đã trưởng thành và sẵn sàng đối diện sai lầm.

Trong thời gian Kim Ngọc tham gia Miss Grand Vietnam 2026, một đoạn video cũ của cô đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh được cho là Kim Ngọc có hành động túm tóc và xảy ra xô xát với một bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông tin này khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều ngay từ giai đoạn đầu của cuộc thi. Tại vòng sơ khảo, giám khảo Đoàn Thiên Ân trực tiếp đặt câu hỏi về sự việc.

“Sau khi em thi, chị đọc một vài thông tin xung quanh lúc em còn đi học. Khi đó, em có tác động vật lý bạn mình. Em có muốn nói gì với ban giám khảo và quý vị khán giả hay không?”, Thiên Ân đặt vấn đề.

Kim Ngọc bật khóc trong lúc phản hồi. Cô cho rằng đây là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, đồng thời thừa nhận những hành động trong quá khứ là sai.

Người đẹp chia sẻ khi xảy ra sự việc, cô học lớp 8-9 và chưa thể kiểm soát tốt hành vi. Tuy nhiên, Kim Ngọc khẳng định việc nhắc đến độ tuổi không nhằm bao che hay biện minh cho sai lầm.

“Tôi nói ra những điều này trên sân khấu Miss Grand Vietnam không phải để bao che cho những hành động của mình trong quá khứ. Tôi đến đây để nói rằng Kim Ngọc hôm nay đã trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt với những vấn đề của quá khứ”, cô cho biết.

Kim Ngọc cũng nói bản thân muốn chứng minh sự thay đổi theo hướng tích cực. Theo cô, một vấp ngã trong quá khứ không thể cản bước tương lai nếu người mắc lỗi nhận ra vấn đề và sẵn sàng thay đổi.

Tối 31/7, Phan Lê Kim Ngọc được xướng tên ở vị trí Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026. Kết quả này khiến câu chuyện trong quá khứ của cô tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội. Một số tài khoản mạng để lại bình luận phía dưới bức ảnh Kim Ngọc trên trang Miss Grand Vietnam.

Kim Ngọc trở thành á hậu 3. Ảnh: BTC.
Kim Ngọc trở thành á hậu 3. Ảnh: BTC.

Phan Lê Kim Ngọc sinh năm 2005, quê Cần Thơ. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ, giành danh hiệu Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô và có kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Năm 2024, Kim Ngọc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và dừng chân trong top 9. Tại Miss Grand Vietnam 2026, Kim Ngọc gây chú ý nhờ khả năng giao tiếp, kinh nghiệm trình diễn, tuy nhiên các phần thi ứng xử không quá ấn tượng.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/tan-a-hau-miss-grand-vietnam-vap-tranh-cai-post1674132.html
#Phan Lê Kim Ngọc #Kim Ngọc #Miss Grand Vietnam #Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Hành trình Emoura Phạm chạm tay vào vương miện Miss Grand Vietnam 2026

Từ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng đến màn thể hiện ở đêm chung kết, Emoura Phạm vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Người đẹp vượt qua Ngô Bảo Ngọc ở vòng đối đầu cuối để giành vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc, trong khi Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi lần lượt được trao danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4.

pham3.jpg
Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Ai sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026?

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2026, nhiều thí sinh liên tục ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, khiến cuộc đua vương miện trở nên khó đoán.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra tối 31/7 tại TP HCM. Theo VietnamPlus, ban tổ chức sẽ lần lượt công bố Top 20, Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra tân Hoa hậu. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Nguyễn Thị Yến Nhi và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Trước đêm chung kết, kết quả các phần thi phụ, hồ sơ thành tích và phong độ xuyên suốt cuộc thi đang trở thành những căn cứ để khán giả dự đoán chủ nhân chiếc vương miện.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Kim Ngọc: ‘Tôi không muốn bị đóng khung trong một hình ảnh’

e-kimngoc-1.jpg

Phan Lê Kim Ngọc —Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 vừa gửi hồ sơ tham dự Miss Grand Vietnam 2026 ở tuổi 21. Không còn là lần đầu bước lên sân khấu lớn, cô gái quê Cần Thơ chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng lần trở lại này mang theo "mục tiêu rõ ràng hơn, sự chuẩn bị kỹ hơn" — và đây là hành trình để chứng minh với bản thân, không phải với bất kỳ ai khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới