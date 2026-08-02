Tình bạn giữa Lệ Quyên - Khánh Thi phía sau MV mới

Một cuộc gọi "cầu cứu" và sự tin tưởng tuyệt đối của Lệ Quyên đã đưa Khánh Thi - Phan Hiển đến với MV mới của nữ ca sĩ.

Khánh Thi vừa chia sẻ trên Facebook câu chuyện phía sau màn góp mặt của cô và Phan Hiển trong MV "Giá như anh là em" của Lệ Quyên, hé lộ tình bạn bền chặt giữa hai nghệ sĩ sau nhiều năm đồng hành.

Theo nữ kiện tướng dancesport, khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Quyên, cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ chối vì lịch trình dày đặc. Chỉ còn vài ngày nữa, vợ chồng cô sẽ sang Đức, trong khi hai ngày trước đó đều kín lịch quay quảng cáo từ sáng đến tối.

Thế nhưng, lời nhờ giúp đỡ của người bạn thân khiến Khánh Thi không nỡ từ chối. Cô kể Lệ Quyên nói qua điện thoại: "Thi ơi... cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi có bài này hay lắm. Hai năm rồi tôi mới ra MV. Bài này hợp với bà lắm, bà nhảy cho tôi đi".

Khánh Thi nhiều lần đề nghị Lệ Quyên tìm người khác thay thế vì không còn thời gian tập luyện. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn quả quyết: "Không. Phải là hai vợ chồng Thi".

Sau khi nghe bản demo, Khánh Thi cho biết cô thực sự xúc động và quyết định nhận lời.

Hai vợ chồng chỉ có khoảng 30 phút tập trước ngày ghi hình. Đến phim trường, cả hai tiếp tục bất ngờ khi toàn bộ cảnh quay được thực hiện trên mặt sàn phủ nước. Nhiều động tác phải điều chỉnh, họ liên tục trượt ngã và ngâm mình dưới nước đến 1 giờ sáng mới hoàn thành.

Ngay sau buổi quay, Khánh Thi và Phan Hiển chỉ kịp nghỉ ngơi ít giờ trước khi ra sân bay lúc 5h sáng để sang Đức. Khánh Thi chia sẻ: "Có lẽ đó là một trong những lịch trình 'điên' nhất mà hai vợ chồng từng trải qua. Nhưng khi đã nhận lời, cả hai chỉ có một suy nghĩ là làm hết mình để không phải hối tiếc".

Nữ kiện tướng cho biết dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn, đó là tất cả sự cố gắng và tình cảm mà vợ chồng cô muốn gửi tới Lệ Quyên cùng ê-kíp.

Đáp lại, Lệ Quyên để lại bình luận dưới bài viết của bạn thân: "Hơn cả chữ yêu là ân tình mình ạ... Lời cảm ơn không đủ để nói với hai bạn”.

Khánh Thi cùng Phan Hiển đóng MV mới của Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Chia sẻ với Vietnamnet, Lệ Quyên cho biết "Giá như anh là em" không chỉ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại sau hai năm mà còn lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong tình bạn với Khánh Thi - Phan Hiển.

Nữ ca sĩ kể cô xúc động khi chứng kiến hai người bạn nhảy chân trần trên mặt nước, liên tục ngã dưới mưa nhân tạo để hoàn thành những khung hình đẹp nhất. Chính sự hết lòng ấy khiến cô càng thêm trân trọng tình bạn đã gắn bó nhiều năm.

Lệ Quyên và Khánh Thi quen nhau từ thời còn sống ở Hà Nội, khi cả hai mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Theo thời gian, mỗi người theo đuổi một lĩnh vực riêng và có cuộc sống bận rộn, song vẫn luôn dành cho nhau sự quý mến và trân trọng.

Lệ Quyên tích cực hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Theo Tiền Phong, "Giá như anh là em" được Lệ Quyên thực hiện gấp rút trước chuyến lưu diễn nước ngoài. Lâm Bảo Châu tham gia xây dựng ý tưởng, viết kịch bản và giữ vai trò phó đạo diễn. MV được dàn dựng với bối cảnh dưới nước, tập trung khai thác nội tâm nhân vật và dự kiến phát hành vào ngày 8/8.

>>> Mời quý độc giả nghe một trích đoạn ca khúc "Giá như anh là em" của Lệ Quyên. Nguồn Vietnamnet.