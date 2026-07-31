Thu Quỳnh vẫn bền bỉ làm mới mình sau ‘Sống chung với mẹ chồng’

Theo Khám Phá, trong "Sống chung với mẹ chồng", Thu Quỳnh vào vai Trang - nhân vật từng khiến nhiều khán giả khó chịu bởi thường xuyên mâu thuẫn với gia đình chồng. Tuy nhiên, sau cảnh Trang suy sụp khi con bị bắt cóc, nhân vật nhận được nhiều sự cảm thông, trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ của Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh trong "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: Khám Phá.

Một năm sau, nữ diễn viên tạo bước ngoặt khi hóa thân thành My "sói" trong "Quỳnh búp bê". Chia sẻ với Báo Pháp Luật, Thu Quỳnh cho biết cô chủ động thay đổi từ tạo hình đến cách thể hiện nhân vật để mang đến hình ảnh một cô gái gai góc nhưng có cá tính riêng. Theo nữ diễn viên, vai diễn giúp cô được công chúng biết đến rộng rãi hơn và là thành quả đáng nhớ trên con đường nghệ thuật.

Sau thành công của My "sói", Thu Quỳnh tiếp tục làm mới mình với vai Khánh Thy trong "Hương vị tình thân". Theo Văn Nghệ Công An, cô cho biết nhân vật khác bản thân tới 95%, buộc cô phải quan sát và nghiên cứu nhiều hơn để tránh lặp lại màu sắc ở các vai diễn trước.

Thu Quỳnh trong phim "Quỳnh búp bê". Ảnh: Dân Việt.

Sau khi sinh con thứ hai, Thu Quỳnh trở lại màn ảnh với vai Liên trong "Cha tôi, người ở lại". Đây là nhân vật già dặn nhất cô từng đảm nhận, đồng thời mang nhiều bi kịch tâm lý. Nữ diễn viên chia sẻ với Vietnamnet cảnh Liên tỉnh lại trong bệnh viện là phân đoạn ám ảnh nhất vì phải truyền tải nguồn năng lượng rất nặng nề.

Hiện Thu Quỳnh tiếp tục xuất hiện trên sóng VTV1 với "Lửa trắng". Cô đảm nhận vai Lan - bà trùm ma túy có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, quyết đoán. Chia sẻ với Báo Thể thao và Văn hóa, Thu Quỳnh cho biết phim hình sự là thể loại cô mong muốn được thử sức từ lâu để có cơ hội trải nghiệm những dạng vai đa dạng hơn trên con đường nghệ thuật.

Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim "Lửa trắng". Ảnh: Vietnamnet.

Bên cạnh hoạt động truyền hình, Thu Quỳnh vẫn duy trì sự gắn bó với sân khấu. Theo Tiền Phong, tháng 11/2025, cô trở lại với vở kịch "Quân khu Nam Đồng", hóa thân thành người mẹ nơi hậu phương. Dù thời lượng xuất hiện không dài, nhân vật của Thu Quỳnh vẫn tạo điểm nhấn ở những phân đoạn giàu cảm xúc, đặc biệt là cảnh người vợ hốt hoảng đi tìm di vật của chồng rồi suy sụp khi phải báo tin dữ cho con trai.

Thu Quỳnh cho biết vai diễn tuy nhỏ nhưng mang nhiều áp lực và trách nhiệm. Bởi phần lớn diễn viên trong ê-kíp đều thuộc thế hệ trẻ, mọi người phải dành nhiều thời gian đọc tài liệu, xem lại tư liệu lịch sử và tìm hiểu bối cảnh để cảm nhận rõ hơn tinh thần của thời kỳ trước. Với nữ diễn viên, áp lực còn đến từ việc "Quân khu Nam Đồng" là tác phẩm có sức ảnh hưởng, được nhiều khán giả yêu mến qua nhiều năm, nên mỗi diễn viên đều phải nỗ lực truyền tải câu chuyện một cách chân thực và giàu cảm xúc.

Thu Quỳnh tham gia vở kịch "Quân khu Nam Đồng". Ảnh: Tiền Phong.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Thu Quỳnh theo học Cao học ngành Nghệ thuật Sân khấu và học thêm ngoại ngữ. Cô cho biết quyết định học cao học xuất phát từ mong muốn làm gương cho con trai trong việc học tập. Sau khi biết mẹ trúng tuyển, con trai cô chủ động hơn trong học hành, điều khiến nữ diễn viên rất hạnh phúc.

Nữ diễn viên cũng lựa chọn học tiếng Anh vào cuối tuần để trau dồi kiến thức và đồng hành cùng con. Bên cạnh công việc tại nhà hát, đóng phim và giảng dạy, cô cho biết mình may mắn khi luôn có bố mẹ hỗ trợ chăm sóc hai con để yên tâm theo đuổi nghệ thuật và học tập.

Thu Quỳnh khẳng định sẽ gắn bó với nghệ thuật cho đến khi không còn đủ khả năng cống hiến. Theo cô, dù chưa từng kinh doanh hay làm thêm công việc khác ngoài diễn xuất, nguồn thu từ nghề vẫn đủ để có cuộc sống ổn định nếu biết cân bằng và sống vừa đủ.

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