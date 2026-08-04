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[GALLERY] Toyota Harrier hybrid 2027 thêm bản cắm điện 1.500W, từ 28.100 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Harrier hybrid 2027 thêm bản cắm điện 1.500W, từ 28.100 USD

Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.

Nguyễn Chung
Mới đây, Toyota đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2027 của Harrier với một số thay đổi về hệ truyền động và trang bị. Điểm đáng chú ý nhất trên Harrier 2027 là việc loại bỏ hoàn toàn phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L và biến thể plug-in hybrid (PHEV) 2.5L.
Mới đây, Toyota đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2027 của Harrier với một số thay đổi về hệ truyền động và trang bị. Điểm đáng chú ý nhất trên Harrier 2027 là việc loại bỏ hoàn toàn phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L và biến thể plug-in hybrid (PHEV) 2.5L.
Sau đợt tinh giản danh mục sản phẩm, mẫu SUV Toyota Harrier hybrid 2027 mới này chỉ còn được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV). Hệ thống hybrid tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện.
Sau đợt tinh giản danh mục sản phẩm, mẫu SUV Toyota Harrier hybrid 2027 mới này chỉ còn được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV). Hệ thống hybrid tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện.
Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) với công suất 215 mã lực hoặc hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-Four cho công suất 219 mã lực.
Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) với công suất 215 mã lực hoặc hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-Four cho công suất 219 mã lực.
Bên cạnh việc tinh giản hệ truyền động, Toyota cũng bổ sung thêm một trang bị hữu ích là ổ cắm điện AC 100V công suất 1.500W trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.
Bên cạnh việc tinh giản hệ truyền động, Toyota cũng bổ sung thêm một trang bị hữu ích là ổ cắm điện AC 100V công suất 1.500W trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.
Hệ thống này đi kèm chức năng cấp nguồn điện khẩn cấp và cổng lấy điện ngoài bố trí trong khoang hành lý, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị gia dụng trong những tình huống mất điện hoặc khi cắm trại. Tuy nhiên, do hạn chế về không gian, khách hàng sẽ phải lựa chọn giữa trang bị này và lốp dự phòng.
Hệ thống này đi kèm chức năng cấp nguồn điện khẩn cấp và cổng lấy điện ngoài bố trí trong khoang hành lý, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị gia dụng trong những tình huống mất điện hoặc khi cắm trại. Tuy nhiên, do hạn chế về không gian, khách hàng sẽ phải lựa chọn giữa trang bị này và lốp dự phòng.
Về thiết kế, mẫu xe SUV Toyota Harrier 2027 thế hệ mới gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành. Hai phiên bản cao cấp Z Night Shade và Z Leather Package được bổ sung thêm nhiều chi tiết sơn đen nhằm tăng vẻ thể thao.
Về thiết kế, mẫu xe SUV Toyota Harrier 2027 thế hệ mới gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành. Hai phiên bản cao cấp Z Night Shade và Z Leather Package được bổ sung thêm nhiều chi tiết sơn đen nhằm tăng vẻ thể thao.
Ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt màu đen bóng, viền cản trước và sau mạ chrome đen, gương chiếu hậu và viền cửa kính sơn đen, cùng cụm đèn hậu LED có họa tiết màu tối. Tay nắm cửa cũng được sơn đồng màu thân xe, mang lại tổng thể liền mạch hơn.
Ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt màu đen bóng, viền cản trước và sau mạ chrome đen, gương chiếu hậu và viền cửa kính sơn đen, cùng cụm đèn hậu LED có họa tiết màu tối. Tay nắm cửa cũng được sơn đồng màu thân xe, mang lại tổng thể liền mạch hơn.
Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới cũng được nâng cấp với tính năng phát hiện phương tiện đang chạy tới khi xe rẽ phải ở giao lộ và tính năng phát hiện người đi bộ băng qua đường khi xe rẽ trái hoặc phải...
Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới cũng được nâng cấp với tính năng phát hiện phương tiện đang chạy tới khi xe rẽ phải ở giao lộ và tính năng phát hiện người đi bộ băng qua đường khi xe rẽ trái hoặc phải...
Toyota đã bắt đầu nhận đặt hàng Harrier 2027 tại Nhật Bản. Do loại bỏ phiên bản động cơ xăng tiêu chuẩn, giá bán khởi điểm của mẫu SUV này cũng tăng nhẹ. Phiên bản HEV G 2WD có giá từ 4,396 triệu Yên (khoảng 28.100 USD), trong khi phiên bản cao cấp nhất Z Leather Package Night Shade E-Four có giá 5,562 triệu Yên (khoảng 35.600 USD).
Toyota đã bắt đầu nhận đặt hàng Harrier 2027 tại Nhật Bản. Do loại bỏ phiên bản động cơ xăng tiêu chuẩn, giá bán khởi điểm của mẫu SUV này cũng tăng nhẹ. Phiên bản HEV G 2WD có giá từ 4,396 triệu Yên (khoảng 28.100 USD), trong khi phiên bản cao cấp nhất Z Leather Package Night Shade E-Four có giá 5,562 triệu Yên (khoảng 35.600 USD).
Đáng chú ý, bản nâng cấp đời 2027 được xem là bước đệm trước khi Toyota giới thiệu Harrier thế hệ thứ năm. Theo nhiều nguồn tin, mẫu SUV mới có thể ra mắt ngay trong năm tới với thiết kế coupe SUV hiện đại hơn, tiếp tục sử dụng nền tảng TNGA-K và các hệ truyền động điện hóa.
Đáng chú ý, bản nâng cấp đời 2027 được xem là bước đệm trước khi Toyota giới thiệu Harrier thế hệ thứ năm. Theo nhiều nguồn tin, mẫu SUV mới có thể ra mắt ngay trong năm tới với thiết kế coupe SUV hiện đại hơn, tiếp tục sử dụng nền tảng TNGA-K và các hệ truyền động điện hóa.
Video: Toyota giới thiệu Harrier thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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