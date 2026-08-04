[GALLERY] Toyota Harrier hybrid 2027 thêm bản cắm điện 1.500W, từ 28.100 USD

Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.