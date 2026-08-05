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Kho tri thức

Hố đen có thực sự nuốt chửng mọi thứ trong vũ trụ?

Ẩn sâu trong vũ trụ bao la, có những vùng không gian nơi trọng lực mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hố đen là một trong những hiện tượng bí ẩn và hấp dẫn nhất của vũ trụ hiện đại. Dù cái tên khiến nhiều người hình dung về một "cái hố" khổng lồ hút mọi thứ xung quanh, thực tế hố đen không phải là một vật thể rỗng hay một cỗ máy nuốt chửng vũ trụ. Nó là một vùng không gian đặc biệt, nơi vật chất bị nén đến mức làm biến dạng cấu trúc của không – thời gian.

Ảnh: apod

Theo thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, khối lượng có thể làm cong không gian và thời gian xung quanh nó. Khi một ngôi sao có khối lượng rất lớn cạn kiệt nhiên liệu, nó không còn đủ áp lực để chống lại lực hấp dẫn của chính mình. Lõi sao có thể sụp đổ vào bên trong, tạo thành một vùng có trọng lực cực mạnh gọi là hố đen.

Ảnh: noticiabrasil.net

Ranh giới bao quanh hố đen được gọi là chân trời sự kiện. Đây là "điểm không thể quay lại", một khi bất kỳ vật chất hay tia sáng nào vượt qua ranh giới này, chúng không thể trở ra ngoài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hố đen hút mọi thứ trong vũ trụ như một chiếc máy hút bụi khổng lồ. Nếu Mặt Trời đột nhiên biến thành một hố đen có cùng khối lượng, các hành tinh vẫn tiếp tục quay quanh nó như bình thường, chỉ có điều Trái Đất sẽ không còn nhận được ánh sáng và nhiệt.

Ở trung tâm hố đen, các phương trình vật lý hiện nay dự đoán tồn tại một vùng gọi là kỳ dị hấp dẫn, nơi mật độ vật chất trở nên cực lớn và các định luật vật lý quen thuộc không còn hoạt động. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy con người vẫn chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh kết hợp giữa thuyết tương đối và cơ học lượng tử.

Ảnh: npr

Hố đen từng chỉ tồn tại trong các phương trình toán học, nhưng ngày nay chúng đã được quan sát bằng nhiều phương pháp khác nhau. Năm 2019, nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bóng của một hố đen nhờ Event Horizon Telescope. Hình ảnh vùng sáng hình vòng cung bao quanh một vùng tối ở trung tâm đã trở thành một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của thiên văn học hiện đại.

Các nhà thiên văn hiện nay tin rằng hầu hết thiên hà lớn đều có một hố đen siêu khối lượng ở trung tâm. Hố đen tại tâm Dải Ngân hà, được gọi là Sagittarius A*, có khối lượng lớn gấp khoảng 4 triệu lần Mặt Trời. Dù nằm cách Trái Đất khoảng 26.000 năm ánh sáng, nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự vận động của vùng trung tâm thiên hà.

Điều kỳ lạ nhất về hố đen có lẽ là chúng không chỉ là nơi vật chất biến mất, mà còn là phòng thí nghiệm tự nhiên để con người nghiên cứu những giới hạn sâu nhất của vũ trụ. Chúng đặt ra những câu hỏi lớn: thời gian thực sự hoạt động như thế nào? Điều gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện? Và liệu hố đen có liên quan đến những cấu trúc chưa được khám phá của vũ trụ?

Có thể hố đen không phải là dấu chấm hết của vật chất, mà là cánh cửa dẫn tới những hiểu biết mới về chính bản chất của không gian, thời gian và sự tồn tại.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hiện tượng hố đen trong vũ trụ #hố đen #vũ trụ #thiên văn học

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