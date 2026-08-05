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Kho tri thức

Bệnh nhân ung thư đầu tiên khỏi bệnh nhờ vaccine của Nga

Bệnh nhân ung thư melanoma (hắc tố) tại Nga sắp hoàn tất điều trị bằng vaccine cá thể hóa dựa trên công nghệ mRNA, mở ra hy vọng mới cho điều trị ung thư.

Tuệ Minh

Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine ung thư cá thể hóa do Nga phát triển dự kiến sẽ hoàn tất liệu trình vào đầu tháng 9 tới, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình ứng dụng công nghệ mRNA vào điều trị ung thư.

Theo đài Sputnik, bệnh nhân là một người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Kursk (Nga), được tiêm liều vaccine NEOONCOVAC đầu tiên vào tháng 4.

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Bệnh nhân ung thư đầu tiên sắp được chữa khỏi nhờ Vaccine NEOONCOVAC do Nga phát triển.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya, ông Alexander Gintsburg cho biết, bệnh nhân mắc ung thư hắc tố (melanoma). Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, bệnh vẫn tiếp tục di căn đến các hạch bạch huyết. Theo kế hoạch, bệnh nhân sẽ được tiêm liều cuối cùng vào đầu tháng 9.

NEOONCOVAC là vaccine điều trị ung thư ứng dụng công nghệ mRNA, đã được Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng trong thực hành lâm sàng từ tháng 12 năm ngoái.

Loại vaccine này là sản phẩm hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Gamaleya và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Ung thư Blokhin, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang chịu trách nhiệm sản xuất.

Khác với các loại vaccine thông thường, NEOONCOVAC được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân dựa trên đặc điểm phân tử và cấu trúc di truyền của khối u. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra liệu pháp điều trị phù hợp với từng cá thể, qua đó nâng cao hiệu quả đáp ứng miễn dịch đối với tế bào ung thư.

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Vaccine NEOONCOVAC được phát triển trên công nghệ mRNA dựa vào đặc điểm phân tử khối u của từng bệnh nhân (cá nhân hóa).

Trước đó, hồi tháng 7, ông Gintsburg cho biết, Nga đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ có 20 bệnh nhân được điều trị bằng vaccine đầu tiên của nước này dành cho ung thư da.

Song song với việc theo dõi kết quả điều trị trên bệnh nhân đầu tiên, các nhà khoa học Nga đang tiếp tục phát triển vaccine ung thư cá thể hóa cho thêm 10 bệnh nhân mắc ung thư da.

“Hiện chúng tôi đang phát triển vaccine điều trị ung thư da cá thể hóa cho 10 bệnh nhân và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng từ 1,5 đến 3 tháng”, ông Gintsburg cho biết.

Bên cạnh NEOONCOVAC, Nga cũng đang phát triển các liệu pháp điều trị ung thư cá thể hóa khác. Tháng 11/2025, Bộ Y tế nước này đã cấp phép sử dụng lâm sàng vaccine điều trị ung thư Oncopept, do Cơ quan Y sinh học Liên bang Nga (FMBA) phát triển, để điều trị ung thư đại trực tràng.

Bệnh nhân thứ 2 thực nghiệm lâm sàn vaccine chống ung thư NEOONCOVAC | VTV
Sputnik/Bolkin NMNCO
#vaccine ung thư Nga #vaccine ung thư cá thể hóa #NEOONCOVAC #vaccine mRNA #điều trị ung thư #ung thư hắc tố

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