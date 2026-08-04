Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đồng ý trình Quốc hội thông qua việc lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Hai nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp không thường lệ đang diễn ra.

Thiên Tuấn

Chiều 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất (dự kiến ngày 6/8).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thông qua về mặt nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Đề xuất giữ nguyên tổ chức bộ máy khi Quảng Ninh, Bắc Ninh lên thành phố

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.

thuogn-vu-quoc-hoi-1785836123847.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp thường lệ thứ nhất.

Theo Bộ trưởng, việc này tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như các quy hoạch có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thành phố Quảng Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có hơn 6.231km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Thông tin về phương án thành lập thành phố Bắc Ninh và thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, thành phố Bắc Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường).

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có hơn 4.713km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Cùng với đó, 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Về trụ sở, tài sản công, Chính phủ đề xuất sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết sẽ cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Việc sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Liên quan đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Chính phủ đề xuất giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của 2 tỉnh và 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị.

Tập trung nguồn lực để phát triển thành các cực tăng trưởng kinh tế

Từ góc độ cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan này tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh.

2aoboqpbij56i8pp7s5zawvu4mnomsagkkdrohg8.jpg
Tỉnh Quảng Ninh được xem xét thành lập thành phố.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh từ 1/9 và Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ 20/9.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai theo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế.

Các địa phương cũng cần khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

#Quốc Hội #Quảng Ninh #Bắc Ninh #thành phố #cơ chế đặc thù

Bài liên quan

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Không để lợi dụng cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027

Việc ban hành nghị quyết không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 mà còn góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ.

Chiều 3/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tham gia thảo luận tại Tổ 2 có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM.

Xem chi tiết

Chính trị

Cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân

Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáng 3/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Xem chi tiết

Chính trị

Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Chính phủ vừa thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

666.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

\Trước phản ánh của một số hộ kinh doanh và doanh nghiệp về khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cho biết quy định hiện hành đã xác định rõ cách thức thực hiện với từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy quản lý thuế trên môi trường số.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

\Trước phản ánh của một số hộ kinh doanh và doanh nghiệp về khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cho biết quy định hiện hành đã xác định rõ cách thức thực hiện với từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy quản lý thuế trên môi trường số.