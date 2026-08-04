Đồng ý trình Quốc hội thông qua việc lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Hai nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp không thường lệ đang diễn ra.

Chiều 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất (dự kiến ngày 6/8).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thông qua về mặt nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Đề xuất giữ nguyên tổ chức bộ máy khi Quảng Ninh, Bắc Ninh lên thành phố

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp thường lệ thứ nhất.

Theo Bộ trưởng, việc này tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như các quy hoạch có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thành phố Quảng Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có hơn 6.231km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Thông tin về phương án thành lập thành phố Bắc Ninh và thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, thành phố Bắc Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường).

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có hơn 4.713km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Cùng với đó, 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Về trụ sở, tài sản công, Chính phủ đề xuất sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết sẽ cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Việc sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Liên quan đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Chính phủ đề xuất giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của 2 tỉnh và 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị.

Tập trung nguồn lực để phát triển thành các cực tăng trưởng kinh tế

Từ góc độ cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan này tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh được xem xét thành lập thành phố.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh từ 1/9 và Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ 20/9.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai theo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế.

Các địa phương cũng cần khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.