Hành trình Emoura Phạm chạm tay vào vương miện Miss Grand Vietnam 2026

Từ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng đến màn thể hiện ở đêm chung kết, Emoura Phạm vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Người đẹp vượt qua Ngô Bảo Ngọc ở vòng đối đầu cuối để giành vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc, trong khi Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi lần lượt được trao danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Màn tranh tài quyết định

Trong đêm chung kết, theo Znews, Top 5 cùng nhận câu hỏi: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?". Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử, Emoura Phạm lựa chọn trả lời bằng tiếng Anh. Dù có lúc mất bình tĩnh và phải dừng lại để lấy lại nhịp, cô vẫn hoàn thiện câu trả lời với thông điệp về sức sống của TP HCM.

Người đẹp chia sẻ: “Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TP HCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP HCM đều có tất cả. Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa”.

Sau phần thi ứng xử của Top 5, Emoura Phạm cùng Ngô Bảo Ngọc được xướng tên vào Top 2 để bước vào vòng tranh tài cuối cùng. Hai người đẹp được đánh giá là những ứng viên nổi bật của đêm chung kết khi đều thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh trên sân khấu.

Theo Tiền Phong, Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao đặt câu hỏi cho hai thí sinh: "Nếu trở thành hoa hậu, theo bạn việc cống hiến cho cộng đồng là nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?".

Emoura Phạm cho rằng hoạt động vì cộng đồng cần bắt nguồn từ sự tự nguyện. Theo cô, hoa hậu có trách nhiệm phụng sự xã hội, nhưng trách nhiệm ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ mong muốn và sự chân thành của mỗi người. Người đẹp cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu thiếu sự tự nguyện, rất khó duy trì nhiệt huyết để theo đuổi các hoạt động cộng đồng trong thời gian dài.

Câu trả lời này giúp Emoura Phạm thuyết phục ban giám khảo để giành chiến thắng chung cuộc. Cô nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và đương kim Miss Grand International Emma Mary Tiglao, chính thức trở thành Miss Grand Vietnam 2026.

Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Emoura Phạm được trao vương miện. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Hành trình chuẩn bị cho vương miện

Chiến thắng của Emoura Phạm được xem là thành quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng trước cuộc thi. Theo Arttimes, cô là thí sinh duy nhất mang hai dòng máu Việt - Anh tại Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp gây chú ý nhờ nhan sắc lai, phong thái tự tin và khả năng trình diễn, đồng thời được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá trước đêm chung kết.

Trước khi bước vào đấu trường sắc đẹp, Emoura từng thử sức tại Vietnam's Next Top Model nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Thay vì dừng lại, người đẹp lựa chọn tiếp tục rèn luyện để trở lại với một hình ảnh hoàn thiện hơn.

Để chuẩn bị cho Miss Grand Vietnam 2026, lịch trình của Emoura gần như kín mỗi ngày. Cô theo học catwalk cùng chuyên gia Jeth - người từng đồng hành với nhiều hoa hậu và á hậu như Miss Global 2025 Như Vân, Á hậu Mai Ngô hay Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh.

Emoura Phạm bên các á hậu Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Bên cạnh kỹ năng trình diễn, Emoura còn học thanh nhạc với giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, tập guitar, múa cổ trang, dance và rèn luyện thể lực. Song song đó, cô dành thời gian tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống Việt Nam nhằm bổ sung kiến thức trước khi bước vào cuộc thi.

Chiến thắng khép lại hành trình chuẩn bị nhiều tháng của người đẹp, đồng thời mở ra thử thách mới trên đấu trường quốc tế, nơi cô sẽ mang dải sash Việt Nam tranh tài cùng các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

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