Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí mật của loài cá dài vài centimet có sức ảnh hưởng khổng lồ với biển cả

Nhỏ bé giữa đại dương bao la, những đàn cá cơm tưởng chừng khiêm tốn lại đang giữ vai trò khổng lồ trong hệ sinh thái biển toàn cầu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cá cơm thuộc họ Engraulidae là một nhóm cá biển nhỏ nhưng có tầm quan trọng đặc biệt đối với tự nhiên và con người. Dù nhiều loài chỉ dài khoảng vài centimet, chúng lại tạo thành những đàn khổng lồ lên tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ cá thể. Chính số lượng khổng lồ này đã biến cá cơm trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của đại dương.

Ảnh: canalmarmenor.carm

Các loài cá cơm phân bố rộng khắp các vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên thế giới. Một số loài nổi tiếng gồm cá cơm Peru (Engraulis ringens), cá cơm Nhật (Engraulis japonicus) và cá cơm châu Âu (Engraulis encrasicolus). Chúng thường sống ở vùng nước ven bờ, nơi có nguồn thức ăn phong phú, đặc biệt là các sinh vật phù du nhỏ.

Ảnh: commons.wikimedia

Điểm đặc biệt của cá cơm là khả năng khai thác nguồn thức ăn mà nhiều loài lớn hơn không thể sử dụng hiệu quả. Chúng chủ yếu ăn động vật phù du và thực vật phù du thông qua cách lọc nước bằng mang. Nhờ vậy, cá cơm giúp chuyển hóa năng lượng từ các sinh vật cực nhỏ trong đại dương thành nguồn dinh dưỡng cho những loài săn mồi lớn hơn.

Trong hệ sinh thái biển, cá cơm là "món ăn quan trọng" của rất nhiều loài. Cá voi, cá heo, chim biển, hải cẩu, cá ngừ, cá thu và nhiều loài cá săn mồi khác đều phụ thuộc vào những đàn cá nhỏ này. Khi số lượng cá cơm suy giảm, tác động có thể lan rộng đến toàn bộ chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến cả những loài đứng ở vị trí cao hơn trong đại dương.

Ảnh: soibien

Cá cơm cũng có vai trò kinh tế rất lớn. Loài cá này được đánh bắt với sản lượng hàng triệu tấn mỗi năm trên toàn cầu. Cá cơm Peru từng là một trong những nguồn khai thác thủy sản lớn nhất thế giới, chủ yếu được sử dụng để sản xuất bột cá và dầu cá phục vụ ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ở nhiều quốc gia châu Á, cá cơm còn là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, đặc biệt để làm nước mắm, cá khô và các món ăn truyền thống.

Tại Việt Nam, nhiều loài cá cơm sinh sống dọc theo vùng biển miền Trung và Nam Bộ. Cá cơm than, cá cơm sọc tiêu, cá cơm đỏ… không chỉ là nguồn lợi thủy sản quan trọng mà còn gắn liền với nghề sản xuất nước mắm truyền thống ở những vùng ven biển như Phú Quốc, Phan Thiết hay Nha Trang.

Tuy nhiên, do sống thành đàn lớn và có giá trị thương mại cao, cá cơm cũng chịu áp lực lớn từ khai thác quá mức và biến đổi môi trường biển. Những thay đổi về nhiệt độ nước, dòng hải lưu và nguồn thức ăn phù du có thể ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố của chúng.

Dù nhỏ bé, cá cơm cho thấy một nguyên tắc quan trọng của tự nhiên: kích thước không quyết định tầm quan trọng. Một đàn cá dài chỉ vài centimet có thể nuôi sống cả hệ sinh thái rộng lớn và duy trì sự cân bằng của đại dương.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#cá cơm #hệ sinh thái #biển cả #thủy sản #chuỗi thức ăn #ngư nghiệp

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí mật của thực vật có thể tích lớn nhất từng được biết đến trên Trái Đất

Giữa những khu rừng cổ đại ở California tồn tại một sinh vật sống khổng lồ mà kích thước của nó vượt xa trí tưởng tượng của hầu hết mọi người.

Khi nhắc đến những cây lớn nhất thế giới, nhiều người thường nghĩ ngay đến cây cao nhất hoặc cây già nhất. Tuy nhiên, nếu xét theo thể tích thân gỗ, danh hiệu này thuộc về một cá thể của loài cù tùng khổng lồ (Sequoiadendron giganteum) mang tên General Sherman. Cây nằm trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ), và từ lâu đã được xem là "gã khổng lồ" của giới thực vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những loài động vật có thể tự sinh con mà không cần con đực

Trong thế giới tự nhiên, có những động vật sở hữu khả năng kỳ lạ đến mức chúng có thể tạo ra thế hệ mới mà không cần đến bạn tình.

Sinh sản vô tính từng được xem là một hiện tượng hiếm gặp, nhưng thực tế nó xuất hiện ở nhiều nhóm sinh vật từ vi khuẩn, thực vật cho đến động vật. Một số loài thậm chí có khả năng tự nhân bản gần như chính bản thân mình, tạo ra những cá thể con mang bộ gen gần như giống hệt cá thể mẹ. Khả năng đặc biệt này đã khiến các nhà khoa học phải nghiên cứu lại cách mà sự sống duy trì và thích nghi trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài sinh vật biển khiến cá voi sát thủ cũng phải tháo chạy

Hé lộ loài sinh vật duy nhất có thể khiến "sát thủ đại dương" Orca hoảng sợ và bỏ chạy chỉ bằng tiếng kêu.

Cá voi sát thủ (Orca) từ lâu đã được coi là những kẻ săn mồi đỉnh cao tuyệt đối ở đại dương. Sự thông minh, sức mạnh và chiến thuật săn mồi theo bầy đàn khiến ngay cả loài cá mập trắng đại dương hung tợn cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng, một nghiên cứu mới vừa hé lộ một thực tế bất ngờ: "Kẻ thống trị đại dương" này lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ trước loài cá táng vây dài (Globicephala melas - thực chất thuộc họ cá heo).

Sự tương tác bí ẩn giữa hai loài này đã thu hút sự chú ý của các nhà sinh học biển trong nhiều năm. Từ năm 2014, tại các vùng biển ngoài khơi Iceland, giới nghiên cứu đã ghi nhận hàng loạt cuộc đụng độ kỳ lạ. Trong hầu hết các lần giáp mặt,cá voi sát thủ luôn chọn cách rút lui, đổi hướng bơi hoặc thậm chí tăng tốc bỏ chạy ngay khi đàn cá táng vây dài tiến lại gần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới