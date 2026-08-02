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Khoảnh khắc Thu Minh gọi Hương Tràm là "baby" trên sân khấu gây chú ý

Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert của Hương Tràm, cùng học trò song ca sau nhiều năm và ôn lại hành trình 14 năm kể từ Giọng hát Việt.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, sự xuất hiện của Thu Minh trong concert "Phao cứu sinh" của Hương Tràm trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý nhất. Theo Vietnamnet, Thu Minh và Hương Tràm lần lượt thể hiện mashup "Yêu mình anh" - "Với em là mãi mãi" và ca khúc "Hạt mưa vương vấn". Thu Minh cũng hát một đoạn "Bay", đồng thời gửi lời chúc Hương Tràm sẽ luôn "bay cao, bay xa" trên con đường nghệ thuật.

Thu Minh chia sẻ đã 14 năm trôi qua kể từ mùa đầu tiên của Giọng hát Việt, nhưng cô vẫn luôn tự hào về học trò của mình. Nữ ca sĩ xúc động ôm Hương Tràm và nói: "Với tôi, em mãi là baby. You're my baby".

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Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert "Phao cứu sinh" của Hương Tràm, cùng học trò song ca và ôn lại hành trình 14 năm kể từ "Giọng hát Việt". Ảnh: Vietnamnet.

Đáp lại, Hương Tràm không giấu được sự nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường đã qua. Cô cho biết: "Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên. Được chị gọi là 'baby của chị' đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua".

Màn tái hợp này cũng gợi nhắc hành trình nhiều năm giữa Thu Minh và Hương Tràm kể từ sau khi nữ ca sĩ đăng quang "Giọng hát Việt" 2012. Sau chiến thắng, mối quan hệ cô trò nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt. Những năm sau đó, Hương Tràm là người chủ động tìm cách kết nối lại với người thầy của mình.

Theo Dân Việt, trước liveshow "Hộp thư số 1" vào tháng 1/2019, Hương Tràm cho biết cô đã viết thư tay gửi Thu Minh để chia sẻ về những trải nghiệm và nỗ lực sau nhiều năm làm nghề. "Tôi không còn ở vị trí là học trò của chị nữa mà đã làm nghề, trải nghiệm và cống hiến cho âm nhạc. May mắn tôi đã nhận được phản hồi từ chị. Đó là niềm vui trọn vẹn trong những ngày cuối năm của tôi", Hương Tràm bày tỏ.

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Hương Tràm và Thu Minh tại một sự kiện cách đây nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.

Đến tháng 11/2022, mối quan hệ giữa hai cô trò tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Thu Minh đăng tải bản cover "Dưới ánh đèn sân khấu". Theo Znews, trong video nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ lần đầu sau nhiều năm chủ động nhắc tên Hương Tràm. Cầm bức ảnh chụp cùng học trò tại mùa đầu "Giọng hát Việt", Thu Minh chia sẻ: "Thêm một thành công với quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt Hương Tràm thuộc đội của Thu Minh. Năm đó, chúng tôi cùng nâng cao cúp chiến thắng".

Thời điểm đó, đại diện Thu Minh cho biết video chỉ nhằm điểm lại những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, trong đó có việc đào tạo hai quán quân Hương Tràm và Ali Hoàng Dương. Riêng về mối quan hệ hiện tại giữa Thu Minh và Hương Tràm, phía nữ ca sĩ chưa đưa ra bình luận.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Thu Minh - Hương Tràm song ca sau nhiều năm". Nguồn Vietnamnet.

#Thu Minh #Hương Tràm #Giọng hát Việt #nghệ thuật

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