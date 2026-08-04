Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage - "siêu bò" kỷ niệm 60 năm

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage - "siêu bò" kỷ niệm 60 năm

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.

Tâm Võ
Lamborghini đang kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt Miura với một phiên bản đặc biệt mới có tên - Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Phiên bản này sẽ ra mắt tại Tuần lễ xe hơi Monterey và chỉ được sản xuất giới hạn 99 chiếc.
Lamborghini đang kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt Miura với một phiên bản đặc biệt mới có tên - Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Phiên bản này sẽ ra mắt tại Tuần lễ xe hơi Monterey và chỉ được sản xuất giới hạn 99 chiếc.
Được tạo ra bởi bộ phận Ad Personam của công ty , Revuelto Miura 60° Homage cung cấp chín màu ngoại thất lấy cảm hứng từ "siêu xe thể thao đầu tiên trên thế giới". Chúng bao gồm Arancio, Bianco Monocerus, Blu Notte, Blu Tahiti, Giallo, Nero Noctis, Rosso Arancio, Verde Metallic và Verde Scandal.
Được tạo ra bởi bộ phận Ad Personam của công ty , Revuelto Miura 60° Homage cung cấp chín màu ngoại thất lấy cảm hứng từ "siêu xe thể thao đầu tiên trên thế giới". Chúng bao gồm Arancio, Bianco Monocerus, Blu Notte, Blu Tahiti, Giallo, Nero Noctis, Rosso Arancio, Verde Metallic và Verde Scandal.
Những gam màu lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ được kết hợp với phần thân dưới tương phản, có hai màu Oro Elios hoặc Grigio Nimbus. Chúng đi kèm với bộ mâm Altanero Shiny Gold hoặc Altanero Matt Titanium Diamond.
Những gam màu lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ được kết hợp với phần thân dưới tương phản, có hai màu Oro Elios hoặc Grigio Nimbus. Chúng đi kèm với bộ mâm Altanero Shiny Gold hoặc Altanero Matt Titanium Diamond.
Những điểm nổi bật khác trên Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage bao gồm heo phanh màu đen bóng và logo Lamborghini cùng màu, cũng như ống xả màu đen mờ. Mẫu xe này cũng có logo Miura 60 trên ốp dọc thân.
Những điểm nổi bật khác trên Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage bao gồm heo phanh màu đen bóng và logo Lamborghini cùng màu, cũng như ống xả màu đen mờ. Mẫu xe này cũng có logo Miura 60 trên ốp dọc thân.
Lamborghini không công bố hình ảnh nội thất, nhưng cho biết phiên bản đặc biệt này có ghế ngồi “tái hiện lại họa tiết 'cannelloni' đặc trưng” của mẫu Miura nguyên bản.
Lamborghini không công bố hình ảnh nội thất, nhưng cho biết phiên bản đặc biệt này có ghế ngồi “tái hiện lại họa tiết 'cannelloni' đặc trưng” của mẫu Miura nguyên bản.
Các nhà thiết kế cũng bổ sung thêm da và thêu chữ “Miura 60” giữa các ghế. Ngoài ra, còn có một tấm bảng bằng sợi carbon ghi “Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99”.
Các nhà thiết kế cũng bổ sung thêm da và thêu chữ “Miura 60” giữa các ghế. Ngoài ra, còn có một tấm bảng bằng sợi carbon ghi “Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99”.
Hệ thống hybrid cắm sạc được giữ nguyên và bao gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5 lít, 3 mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và bộ pin lithium-ion. Điều này mang lại cho siêu xe công suất kết hợp 1.001 mã lực (747kW / 1.015PS) và mô-men xoắn 807Nm.
Hệ thống hybrid cắm sạc được giữ nguyên và bao gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5 lít, 3 mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và bộ pin lithium-ion. Điều này mang lại cho siêu xe công suất kết hợp 1.001 mã lực (747kW / 1.015PS) và mô-men xoắn 807Nm.
Những con số ấn tượng đó cho phép Revuelto tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa vượt quá 350km/h. Trước Revuelto Miura 60° Homage, Lamborghini cũng đã từng tung ra một phiên bản siêu xe đặc biệt mừng sinh nhật 50 tuổi của Miura trước đây.
Những con số ấn tượng đó cho phép Revuelto tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa vượt quá 350km/h. Trước Revuelto Miura 60° Homage, Lamborghini cũng đã từng tung ra một phiên bản siêu xe đặc biệt mừng sinh nhật 50 tuổi của Miura trước đây.
Đó là Aventador Miura Homage đặc biệt kỷ niệm 50 năm được ra mắt cách đây 10 năm và có vẻ như đây sẽ là truyền thống được Lamborghini kế thừa nếu như hãng đã tung ra siêu xe hậu duệ cho Revuelto trong vòng 10 năm tới.
Đó là Aventador Miura Homage đặc biệt kỷ niệm 50 năm được ra mắt cách đây 10 năm và có vẻ như đây sẽ là truyền thống được Lamborghini kế thừa nếu như hãng đã tung ra siêu xe hậu duệ cho Revuelto trong vòng 10 năm tới.
Video: Giới thiệu Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage đặc biệt.
Tâm Võ
#Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage đặc biệt #Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage giới hạn 99 xe #siêu xe Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage #Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm 60 năm #giá xe Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage #Lamborghini

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT