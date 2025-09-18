Hà Nội

Thế giới

Ngoại trưởng Nga nói "không có chỗ" cho EU trong đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu (EU) "không có chỗ" trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 17/9, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nước EU đang cố chen chân vào tiến trình hòa bình của Ukraine mặc dù họ công khai lập trường thù địch với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này nên bị loại khỏi các cuộc đàm phán vì lý do đó.

"Rõ ràng, các nước EU đang cố tìm cách, một cách khá trắng trợn, để giành được vị trí tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, không có chỗ cho họ ở đó", Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại một cuộc họp ngày 17/9, nhắc đến việc EU thảo luận về khả năng triển khai quân tới Ukraine trong trường hợp Nga và Ukraine ngừng bắn.

68ca809985f54069617ea7e5.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Nga luôn phản đối việc triển khai bất kỳ lực lượng phương Tây nào tại Ukraine vì bất kỳ lý do gì, nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột là sự bành trướng của NATO về phía cửa ngõ nước Nga.

Moscow cũng cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào không được phép ở Ukraine sẽ bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Ông Lavrov cho rằng cả EU và Kiev đều đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột (Ukraine), và quay trở lại thế bế tắc với Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO hay lấy lại Crimea, vùng đất đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ông chủ Nhà Trắng cũng đã chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine sang theo đuổi một giải pháp hòa bình lâu dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
Thế giới

Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải đạt thỏa thuận với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga.

RT đưa tin, Tổng thống Trump ngày 16/9 tiếp tục kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine, khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga.

"Tổng thống Zelensky sẽ phải đạt được một thỏa thuận (với Nga)", Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần trước các phóng viên khi đang trên đường tới London (Anh).

Xem chi tiết

Thế giới

Điện Kremlin nói đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine tạm thời đình trệ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra nhưng hiện đang bị đình trệ.

Theo RT ngày 12/9, phái đoàn Nga và Ukraine đã có 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp tiếp theo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại thời điểm này, có thể nói rằng các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng.

nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" cho NATO về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moscow nếu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

Theo RT ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Liên bang Nga và ủng hộ việc áp thuế cao đối với Trung Quốc. Ông cho rằng điều này có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì không sẵn sàng hành động đủ mạnh để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Xem chi tiết

