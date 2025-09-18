Ngoại trưởng Nga nói "không có chỗ" cho EU trong đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu (EU) "không có chỗ" trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 17/9, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nước EU đang cố chen chân vào tiến trình hòa bình của Ukraine mặc dù họ công khai lập trường thù địch với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này nên bị loại khỏi các cuộc đàm phán vì lý do đó.

"Rõ ràng, các nước EU đang cố tìm cách, một cách khá trắng trợn, để giành được vị trí tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, không có chỗ cho họ ở đó", Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại một cuộc họp ngày 17/9, nhắc đến việc EU thảo luận về khả năng triển khai quân tới Ukraine trong trường hợp Nga và Ukraine ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Nga luôn phản đối việc triển khai bất kỳ lực lượng phương Tây nào tại Ukraine vì bất kỳ lý do gì, nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột là sự bành trướng của NATO về phía cửa ngõ nước Nga.

Moscow cũng cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào không được phép ở Ukraine sẽ bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Ông Lavrov cho rằng cả EU và Kiev đều đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột (Ukraine), và quay trở lại thế bế tắc với Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO hay lấy lại Crimea, vùng đất đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ông chủ Nhà Trắng cũng đã chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine sang theo đuổi một giải pháp hòa bình lâu dài.

