Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải đạt thỏa thuận với Nga

RT đưa tin, Tổng thống Trump ngày 16/9 tiếp tục kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine, khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga.

"Tổng thống Zelensky sẽ phải đạt được một thỏa thuận (với Nga)", Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần trước các phóng viên khi đang trên đường tới London (Anh).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng nói rằng về nguyên tắc ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky và đề nghị nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow để đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Theo trang Livemint, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng việc Châu Âu tiếp tục mua dầu của Nga là vấn đề trọng tâm, nói rằng: "Tôi không muốn họ mua dầu của Nga và họ cần dừng lại ngay lập tức". Theo ông chủ Nhà Trắng, điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga...khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông Trump từng viết trên Truth Social ngày 13/9.

Nga luôn nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cần giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột. Moscow nhiều lần yêu cầu Ukraine duy trì lập trường trung lập, không gia nhập NATO và các khối quân sự khác, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, và chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện tại - bao gồm cả quy chế của Crimea và các khu vực khác đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.

