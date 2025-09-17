Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải đạt thỏa thuận với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Tổng thống Trump ngày 16/9 tiếp tục kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine, khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga.

"Tổng thống Zelensky sẽ phải đạt được một thỏa thuận (với Nga)", Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần trước các phóng viên khi đang trên đường tới London (Anh).

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng nói rằng về nguyên tắc ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky và đề nghị nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow để đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Theo trang Livemint, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng việc Châu Âu tiếp tục mua dầu của Nga là vấn đề trọng tâm, nói rằng: "Tôi không muốn họ mua dầu của Nga và họ cần dừng lại ngay lập tức". Theo ông chủ Nhà Trắng, điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga...khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông Trump từng viết trên Truth Social ngày 13/9.

Nga luôn nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cần giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột. Moscow nhiều lần yêu cầu Ukraine duy trì lập trường trung lập, không gia nhập NATO và các khối quân sự khác, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, và chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện tại - bao gồm cả quy chế của Crimea và các khu vực khác đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" cho NATO về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moscow nếu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

Theo RT ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Liên bang Nga và ủng hộ việc áp thuế cao đối với Trung Quốc. Ông cho rằng điều này có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì không sẵn sàng hành động đủ mạnh để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Điện Kremlin nói đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine tạm thời đình trệ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra nhưng hiện đang bị đình trệ.

Theo RT ngày 12/9, phái đoàn Nga và Ukraine đã có 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp tiếp theo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại thời điểm này, có thể nói rằng các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng.

nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Thế giới

Vì sao cựu Ngoại trưởng Ukraine bí mật rời đất nước giữa đêm?

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bí mật rời khỏi đất nước giữa đêm như vậy", cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

Theo trang fakti.bg ngày 8/9, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Italy Corriere della Sera, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận ông đã rời khỏi đất nước và đến Ba Lan sau khi Chính phủ Kiev quyết định ra sắc lệnh cấm các cựu quan chức ngoại giao ra nước ngoài.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bí mật rời khỏi đất nước giữa đêm như vậy", cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

Xem chi tiết

