Xã hội

Nghệ An cấm các loại tàu, thuyền ra khơi từ 5h sáng ngày 24/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hỏa cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 24/8.

Thanh Hà

Chiều 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 24/CĐ-UBND, trong đó cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 24/8.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h, ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 24/8.

image-5217.jpg
Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 24/8.

Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, đến 14h ngày 23/8, các đơn vị đã thông báo cho 408 phương tiện với hơn 2.100 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão; điều động 8 lượt phương tiện cùng 80 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa. Tổng số tàu cá kiểm đếm là 2.918 phương tiện với hơn 13.200 lao động, không có tàu nằm trong vùng nguy hiểm hay mất liên lạc.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền và lồng bè thủy sản vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

