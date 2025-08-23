Hà Nội

Xã hội

TP Huế cấm biển từ ngày 23/8, tập trung ứng phó với bão số 5

Từ ngày 23/8, TP Huế nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, đến 19h cùng ngày phải hoàn tất việc neo đậu, trú tránh an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 23/8, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Huế cho biết, địa phương vừa có công điện về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Theo dự báo áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24-27/8/2025 trên đất liền thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị. Trước tình hình đó, thành phố Huế đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5.

base64-1755933950017668334750.jpg
Bộ đội biên phòng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Cụ thể, UBND thành phố Huế sẽ tiến hành cấm biển từ ngày hôm nay; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão; tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19h ngày 23/8/2025, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Các cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; có phương án hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa hè thu, theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

Ngoài ra, các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão…

