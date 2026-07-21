Ngày 21/7, Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng mưa to trên 100mm

Theo dự báo, sáng 21/7, khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Sáng sớm nay, khu vực vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực vượt 60mm.

Trong sáng cùng ngày, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và những khu vực có khả năng thoát nước kém. Tại vùng núi, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm hư hại nhà cửa, công trình, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hoạt động giao thông và đời sống người dân.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông hiện có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm 21/7, tình trạng mưa dông tại các vùng biển này còn tiếp diễn.

Trong các vùng mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7 có thể xuất hiện, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Giữa Biển Đông có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy và hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Các phương tiện hoạt động trên biển cần duy trì liên lạc, cập nhật diễn biến thời tiết và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải phòng 30-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, phía Nam có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.