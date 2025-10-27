Ngập lụt cục bộ, TP Huế sơ tán hàng trăm hộ dân

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập sâu, chính quyền đã sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Trong đêm 26/10, TP Huế đã tổ chức di dời khẩn cấp 265 hộ với 730 nhân khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền rà soát phương án sơ tán hơn 10.000 hộ với 32.000 người tại vùng trũng thấp, ven sông, đầm phá, có nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng TP Huế di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập sâu 0,3-0,5m. Các tuyến phố trung tâm như: Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Lê Văn Hưu, Phan Anh, Tố Hữu, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ... ngập nặng, giao thông trong đô thị bị chia cắt cục bộ, đời sống người dân bị đảo lộn.

Trên Quốc lộ 49B qua Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ có nhiều đoạn ngập từ 0,2-0,4m đã cắm biển cấm xe. Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân) sạt lở ta-luy âm dài 14m, chỉ còn thông một làn. Nhiều tuyến tỉnh lộ tại Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy ngập sâu 0,5-1m, phải rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập sâu.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng nay (27/10) toàn bộ học sinh của thành phố đã được nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại các khu vực miền núi và ven biển, nguy cơ sạt lở cao. Khe Tre đã xảy ra sạt mái ta-luy, có khả năng cô lập gần 40 hộ dân; bờ biển Thuận An bị xâm thực 1km, ăn sâu vào đất liền 50-70m, ảnh hưởng hạ tầng và du lịch; khu vực Vinh Lộc sạt dài 2km, đe dọa đường tỉnh 21.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng...

Được biết, tổng lượng mưa từ 25 đến 27/10 phổ biến 250-450mm, riêng Đỉnh Bạch Mã đạt 1.426mm - mức cao nhất từ đầu mùa. Dự báo đến sáng 29/10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 250-500mm, có nơi vượt 700mm.

Sáng 27/10, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt 2,91m, sông Bồ tại Phú Ốc 4,04m đều dưới báo động III khoảng 0,5m nhưng đang lên nhanh. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vẫn an toàn song đã tăng lưu lượng điều tiết: Hương Điền xả 1.799m³/s, Bình Điền 2.655m³/s, Tả Trạch 423m³/s; tổng dung tích các hồ thủy lợi đạt 84% thiết kế.

>>>Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12: