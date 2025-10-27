Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngập lụt cục bộ, TP Huế sơ tán hàng trăm hộ dân

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập sâu, chính quyền đã sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Hạo Nhiên

Trong đêm 26/10, TP Huế đã tổ chức di dời khẩn cấp 265 hộ với 730 nhân khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền rà soát phương án sơ tán hơn 10.000 hộ với 32.000 người tại vùng trũng thấp, ven sông, đầm phá, có nguy cơ sạt lở đất.

z71588847676866969372e1f5f8d21db0ffba7ed06a852-17615281102431991001672.jpg
Lực lượng chức năng TP Huế di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập sâu 0,3-0,5m. Các tuyến phố trung tâm như: Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Lê Văn Hưu, Phan Anh, Tố Hữu, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ... ngập nặng, giao thông trong đô thị bị chia cắt cục bộ, đời sống người dân bị đảo lộn.

Trên Quốc lộ 49B qua Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ có nhiều đoạn ngập từ 0,2-0,4m đã cắm biển cấm xe. Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân) sạt lở ta-luy âm dài 14m, chỉ còn thông một làn. Nhiều tuyến tỉnh lộ tại Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy ngập sâu 0,5-1m, phải rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

base64-1761526048211682349290.jpg
Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập sâu.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng nay (27/10) toàn bộ học sinh của thành phố đã được nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại các khu vực miền núi và ven biển, nguy cơ sạt lở cao. Khe Tre đã xảy ra sạt mái ta-luy, có khả năng cô lập gần 40 hộ dân; bờ biển Thuận An bị xâm thực 1km, ăn sâu vào đất liền 50-70m, ảnh hưởng hạ tầng và du lịch; khu vực Vinh Lộc sạt dài 2km, đe dọa đường tỉnh 21.

z71589007398577498a6fc42ca6d10b8ecb45fd7cb2d5c-1761528608528359783188.jpg
Mưa lớn khiến một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng...

Được biết, tổng lượng mưa từ 25 đến 27/10 phổ biến 250-450mm, riêng Đỉnh Bạch Mã đạt 1.426mm - mức cao nhất từ đầu mùa. Dự báo đến sáng 29/10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 250-500mm, có nơi vượt 700mm.

Sáng 27/10, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt 2,91m, sông Bồ tại Phú Ốc 4,04m đều dưới báo động III khoảng 0,5m nhưng đang lên nhanh. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vẫn an toàn song đã tăng lưu lượng điều tiết: Hương Điền xả 1.799m³/s, Bình Điền 2.655m³/s, Tả Trạch 423m³/s; tổng dung tích các hồ thủy lợi đạt 84% thiết kế.

>>>Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12:

(Nguồn: Tiền Phong)
#TP Huế #ngập lụt #sơ tán #mưa lớn #di dời #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Nỗ lực liên lạc với 600 hộ dân xã Trà Leng bị mất liên lạc do mưa lũ

Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai lực lượng đi bộ vào khu vực xã Trà Leng (Đà Nẵng) bị mất liên lạc do mưa lũ để cập nhật tình hình, hỗ trợ bà con.

Sáng 27/10, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cho biết, xã đang triển khai lực lượng và các phương án để kết nối với khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc do mưa lớn mất điện từ chiều qua.

Những ngày này trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khu vực xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 không thể liên lạc. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo lũ dâng cao trên các sông ở Đà Nẵng và Huế

Do mưa lớn liên tục kéo dài, nước trên các sông ở TP Đà Nẵng và TP Huế đang lên rất cao, xuất hiện 56 điểm có nguy cơ ngập lụt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và mưa lũ lớn

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 27/10, mưa lớn dồn dập, lũ sông miền Trung tiếp tục lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ. 

Trong 24 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 350 mm.

Tại Tây Nguyên, từ sáng sớm 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới