Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nỗ lực liên lạc với 600 hộ dân xã Trà Leng bị mất liên lạc do mưa lũ

Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai lực lượng đi bộ vào khu vực xã Trà Leng (Đà Nẵng) bị mất liên lạc do mưa lũ để cập nhật tình hình, hỗ trợ bà con.

Thanh Hà

Sáng 27/10, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cho biết, xã đang triển khai lực lượng và các phương án để kết nối với khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc do mưa lớn mất điện từ chiều qua.

Những ngày này trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khu vực xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 không thể liên lạc. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

image.jpg
Cầu tạm đường vào xã Trà Liên bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

Trước tình hình đó, sáng nay 27/10 lãnh đạo xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi bộ, di chuyển vào xã Trà Leng cũ để nắm tình hình. Đồng thời địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình sạt lở để hỗ trợ người dân, điều động phương tiện cơ giới để khắc phục các điểm sạt lở.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của xã ngày 26/10 do mưa lớn nên tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4 xã Trà Leng sạt lở đất đá, giao thông không đi được, ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. Tuyến đường Đ1K8 cũng sạt lở nhiều đoạn khiến giao thông bị tắc nghẽn, không đi lại được. Đây là 2 tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, tuy nhiên sạt lở không đi được nên xã Trà Leng cũ bị cô lập. Trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, các lực lượng đang nỗ lực khắc phục…

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội kích hoạt biện pháp tiêu thoát nước ứng phó bão số 11:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Đà Nẵng #mưa lớn #mất liên lạc #nỗ lực

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm vùng ven biển ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đêm 26/10 khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Đêm 26/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm phường Phú Thủy; phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ, nước tràn vào khu dân cư phường Phú Thủy và một số khu vực lân cận.

kto-br_img-1024.jpg
Hệ thống thoát nước trên tuyến Thủ Khoa Huân hoạt động quá tải, nước dâng tràn mặt đường sau cơn mưa lớn.
Xem chi tiết

Xã hội

Ứng phó với mưa lũ, Đà Nẵng di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sơ tán, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chiều ngày 26/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m, nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu hoặc sạt lở nặng.

Xem chi tiết

Xã hội

Học sinh lớp 3 trượt chân rơi xuống cống nước tử vong trong mưa lũ

Trong lúc mưa lớn, một học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng ra phía trước nhà chơi, tắm mưa, không may bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới