Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Người dân đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Bất chấp cơn mưa rào tối 29/8, trên các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người vẫn che ô, mặc áo mưa kiên nhẫn đứng đợi xem diễu binh A80.
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình. Dù dự báo thời tiết có mưa to, nhưng ngay từ sáng 29/8, rất đông người dân đã có mặt trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường để giữ chỗ, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Công an thành phố Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên xem tổng duyệt
Công an TP. Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Trực tiếp Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
0h00: Đêm khuya, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng 30/8.
Phố Hàng Cháo đông nghẹt người xếp hàng từ 3h sáng 29/8 xem Tổng duyệt
Trưa 29/8, khu vực đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học đã đông nghẹt người xếp hàng để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
