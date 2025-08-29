Hà Nội

Xã hội

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tới khuya ngày 29/8, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.

Thiên Anh
2.jpg
Bất chấp cơn mưa nặng hạt tối 29/8, người dân vẫn thể hiện tinh thần vui vẻ, nô nức chờ đón buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, biến các tuyến phố trung tâm Hà Nội thành một "biển người" đầy cảm xúc.
16.jpg
Mọi người cùng nhau hát vang những khúc ca cách mạng hào hùng, tạo nên bản hòa ca ngày hội non sông vô cùng sôi động, lan tỏa tình yêu nước khắp các phố phường.
4.jpg
Du khách mọi lứa tuổi cùng nhau tạo dáng trong không khí tươi vui, háo hức trên con phố Nguyễn Thái Học.
5.jpg
Một bạn trẻ ngoại quốc tỏ ra vô cùng hào hứng khi hòa mình vào "biển người" chờ xem diễu binh.
14.jpg
Hình ảnh thú vị của một gia đình đem theo em nhỏ đi xem lễ Tổng duyệt A80.
17.jpg
Khoảnh khắc tuyệt đẹp, ấm tình của một chiến sĩ cảnh sát và em bé đi xem tổng duyệt A80. Hình ảnh được chụp tại Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học.
7.jpg
Đáng lưu ý, những hộ dân trên con phố Nguyễn Thái Học sẵn sàng mở cửa, tạo điều kiện cho mọi người vào trú mưa và đi vệ sinh.
8.jpg
Hình ảnh tuyệt đẹp về các cựu chiến binh giao lưu, chụp ảnh cùng thế hệ trẻ tại con phố Nguyễn Thái Học.
9.jpg
Ngực lấp lánh huân chương, mắt cười hạnh phúc... hình ảnh tưởng chừng dung dị, đời thường ấy lại toát lên khí chất sáng ngời của người lính trong ngày vui của đất nước.
10.jpg
Ai cũng háo hức trước giờ diễn ra buổi lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
18.jpg
Hình ảnh ấm áp tình người khi thế hệ trẻ hỗ trợ, che chắn cho các cựu chiến binh di chuyển tới điểm xem Tổng duyệt giữa thời tiết mưa gió.
11.jpg
Một ngày trước Lễ tổng duyệt, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tại khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80.
13.jpg
Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh - những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc - được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi tổng duyệt.
15.jpg
Nhiều ý kiến cho rằng, việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước.
