Ngăn chặn thành công người phụ nữ nhảy cầu ở Thanh Hóa

Ngày 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra và tuyên truyền lưu động để nâng cao cảnh giác cho Nhân dân về công tác phòng, chống bão số 5, Công an phường Nguyệt Viên đã kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử…

Công an phường Nguyệt Viên đưa chị H về nhà an toàn.

Chiều 25/8, khi bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, trong quá trình tuần tra và tuyên truyền phòng, chống bão, tổ công tác của Công an phường Nguyệt Viên phát hiện một người phụ nữ đang đứng trên cầu Hoàng Long có dấu hiệu bất ổn về tâm lý và có ý định nhảy cầu tự tử nên đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, khuyên giải và đưa người phụ nữ vào nơi an toàn.

Qua xác minh được biết người phụ nữ tên là Đ.T.H sinh năm 1983 ở phường Hạc Thành. Do mâu thuẫn gia đình nên chị đã lên cầu Hoàng Long để nhảy cầu tự tử. Sau khi động viên ổn định tâm lý cho chị H. Công an phường Nguyệt Viên đã đưa chị về nhà bàn giao cho gia đình.

