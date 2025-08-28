Hà Nội

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của cụ ông 80 tuổi

Đối tượng giả danh Công an nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển tiền để điều tra.

Gia Đạt

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai vừa phối hợp nhân viên Bưu điện Việt Nam kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của một cụ ông.

picture1.png
Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp ông tránh bị mất tiền.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 26/8/2025, Công an xã Thanh Oai nhận được thông tin từ Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chi nhánh Thanh Oai về việc phát hiện một công dân đến rút tiền có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Lê Tuấn Đạt – cán bộ Công an xã Thanh Oai đã nhanh chóng đến bưu điện để xác minh sự việc. Qua xác minh, người đến rút tiền là ông Vương Nguyên Hải (SN 1945, trú tại: xã Tam Hưng, TP Hà Nội).

Ông cho biết sáng cùng ngày có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Người này nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển toàn bộ số tiền này vào một tài khoản do để “phục vụ điều tra”. Tin lời đối tượng, đến chiều ngày 26/8/2025, ông Hải đã đến bưu điện rút tiền để chuyển theo yêu cầu. Rất may, nhân viên bưu điện kịp thời phát hiện và báo cho Công an xã. Sau khi được đồng chí Lê Tuấn Đạt tuyên truyền, giải thích, ông Hải đã hiểu được thủ đoạn lừa đảo của tội phạm và không chuyển tiền cho đối tượng.

Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp ông tránh bị mất số tiền tiết kiệm lớn tích cóp cả đời. Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bài liên quan

Xã hội

Chi tiết hành vi lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Thủy Nguyên

Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/8, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, ngày ngày 24/7/2025.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên dính bẫy lừa đảo "bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để lừa đảo.

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để chuyển tiền “chuộc”.

bat-coc-1.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện và triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết hợp rửa tiền trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.
Xem chi tiết

