Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của cụ ông 80 tuổi

Đối tượng giả danh Công an nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển tiền để điều tra.

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai vừa phối hợp nhân viên Bưu điện Việt Nam kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của một cụ ông.

Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp ông tránh bị mất tiền.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 26/8/2025, Công an xã Thanh Oai nhận được thông tin từ Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chi nhánh Thanh Oai về việc phát hiện một công dân đến rút tiền có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Lê Tuấn Đạt – cán bộ Công an xã Thanh Oai đã nhanh chóng đến bưu điện để xác minh sự việc. Qua xác minh, người đến rút tiền là ông Vương Nguyên Hải (SN 1945, trú tại: xã Tam Hưng, TP Hà Nội).

Ông cho biết sáng cùng ngày có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Người này nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu ông phải chuyển toàn bộ số tiền này vào một tài khoản do để “phục vụ điều tra”. Tin lời đối tượng, đến chiều ngày 26/8/2025, ông Hải đã đến bưu điện rút tiền để chuyển theo yêu cầu. Rất may, nhân viên bưu điện kịp thời phát hiện và báo cho Công an xã. Sau khi được đồng chí Lê Tuấn Đạt tuyên truyền, giải thích, ông Hải đã hiểu được thủ đoạn lừa đảo của tội phạm và không chuyển tiền cho đối tượng.

Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp ông tránh bị mất số tiền tiết kiệm lớn tích cóp cả đời. Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng