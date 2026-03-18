Năng lực thực tế của Công ty S.C.O.M: 8 nhân sự gánh vác hàng chục dự án số? [Kỳ 2]

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu, Công ty TNHH S.C.O.M hiện chỉ có quy mô nhân sự khiêm tốn với khoảng 8 người nhưng lại đang vận hành khối lượng dự án khổng lồ.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH S.C.O.M được thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại 65 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP HCM do ông Nguyễn Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Dù có lịch sử hoạt động lâu năm, nhưng theo dữ liệu thống kê khảo sát ngày 13/03/2026, doanh nghiệp này vẫn duy trì quy mô "doanh nghiệp nhỏ" với số lượng nhân viên ghi nhận là 8 người theo đăng ký.

Tuy nhiên, đối lập với quy mô nhân sự là một "bảng thành tích" đấu thầu đáng nể. Nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng tới 46 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 85%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 253,6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025 và đầu năm 2026, S.C.O.M đã thắng lớn tại hàng loạt địa phương với vai trò độc lập.

Nguồn MSC

Phân tích danh mục hàng hóa tại một gói thầu điển hình do MTTQ xã Long Điền làm chủ đầu tư (Quyết định số 08/QĐ-MTTQ-BTT), có thể thấy khối lượng công việc rất đa dạng. Danh mục bao gồm từ việc cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft Office, máy vi tính để bàn FPT Elead, Asus, máy tính xách tay, máy in Brother, máy scan, đến cả hệ thống màn hình Xiaomi 100 inch và dàn âm thanh hội trường Bosch, TEV phức tạp. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện khảo sát, thi công lắp đặt hạ tầng mạng LAN nội bộ.

Với khối lượng trang thiết bị đồ sộ và yêu cầu kỹ thuật thi công tận nơi tại nhiều địa điểm cùng lúc như phường Rạch Dừa, Tân Thành, Bà Rịa, Long Điền, Phú Mỹ... câu hỏi đặt ra là đội ngũ nhân sự hữu hạn của Công ty TNHH S.C.O.M sẽ phân bổ như thế nào để đảm bảo tiến độ 30 - 45 ngày như cam kết trong hợp đồng?

Bên cạnh đó, dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH S.C.O.M có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu như Trung tâm Công nghệ và Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trúng 8/9 gói) hay Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (trúng 4/6 gói). Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường duy trì ở mức thấp, khoảng 1,7% đối với giá dự toán, cho thấy tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia chưa thực sự cao.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Góc nhìn từ chuyên gia: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình trong đấu thầu chuyển đổi số.

Bài liên quan

Công ty S.C.O.M và "chuỗi thắng" tại các gói thầu chuyển đổi số cấp xã [Kỳ 1]

Chỉ trong vài ngày của tháng 03/2026, Công ty TNHH S.C.O.M liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số tại các phường thuộc TP HCM.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các địa phương tại TP HCM đang đẩy mạnh thực hiện Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin giai đoạn 2025 - 2026, Công ty TNHH S.C.O.M (MST: 3500799971) đã ghi nhận một hành trình trúng thầu dày đặc.

Cụ thể, ngày 13/03/2026, bà Lâm Thanh Phượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Rạch Dừa, TP HCM đã ký Quyết định số 37-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong khối Đảng ủy phường Rạch Dừa". Tại gói thầu này (số hiệu E-TBMT: IB2600038140), Công ty TNHH S.C.O.M đã vượt qua các vòng đánh giá để trúng thầu với giá 1.106.400.000 đồng. So với giá dự toán được duyệt là 1.199.000.000 đồng, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,7%.

Xem chi tiết

Công ty S.C.O.M trúng gói thầu CNTT tại phường Tân Thành, tiết kiệm 11,4%

Công ty TNHH S.C.O.M vừa được phê duyệt trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành với giá hơn 1,5 tỷ đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm 11,4%.

Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành". Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung ứng thiết bị tin học: Công ty TNHH S.C.O.M.

Tiết kiệm hơn 200 triệu đồng cho ngân sách

Xem chi tiết

Soi năng lực S.C.O.M - Nhà thầu duy nhất dự gói CNTT 1,4 tỷ tại phường Tân Thành

Gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT tại UBND phường Tân Thành vừa mở thầu với duy nhất một doanh nghiệp tham gia, đặt ra yêu cầu khắt khe về bảo trì trong 5 năm.

Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại UBND phường Tân Thành (TP HCM), dù được tổ chức dưới hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng lại ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Quy trình phê duyệt chặt chẽ

Xem chi tiết

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.