Năng lực thực tế của Công ty S.C.O.M: 8 nhân sự gánh vác hàng chục dự án số? [Kỳ 2]

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu, Công ty TNHH S.C.O.M hiện chỉ có quy mô nhân sự khiêm tốn với khoảng 8 người nhưng lại đang vận hành khối lượng dự án khổng lồ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH S.C.O.M được thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại 65 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP HCM do ông Nguyễn Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Dù có lịch sử hoạt động lâu năm, nhưng theo dữ liệu thống kê khảo sát ngày 13/03/2026, doanh nghiệp này vẫn duy trì quy mô "doanh nghiệp nhỏ" với số lượng nhân viên ghi nhận là 8 người theo đăng ký.

Tuy nhiên, đối lập với quy mô nhân sự là một "bảng thành tích" đấu thầu đáng nể. Nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng tới 46 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 85%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 253,6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025 và đầu năm 2026, S.C.O.M đã thắng lớn tại hàng loạt địa phương với vai trò độc lập.

Nguồn MSC

Phân tích danh mục hàng hóa tại một gói thầu điển hình do MTTQ xã Long Điền làm chủ đầu tư (Quyết định số 08/QĐ-MTTQ-BTT), có thể thấy khối lượng công việc rất đa dạng. Danh mục bao gồm từ việc cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft Office, máy vi tính để bàn FPT Elead, Asus, máy tính xách tay, máy in Brother, máy scan, đến cả hệ thống màn hình Xiaomi 100 inch và dàn âm thanh hội trường Bosch, TEV phức tạp. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện khảo sát, thi công lắp đặt hạ tầng mạng LAN nội bộ.

Với khối lượng trang thiết bị đồ sộ và yêu cầu kỹ thuật thi công tận nơi tại nhiều địa điểm cùng lúc như phường Rạch Dừa, Tân Thành, Bà Rịa, Long Điền, Phú Mỹ... câu hỏi đặt ra là đội ngũ nhân sự hữu hạn của Công ty TNHH S.C.O.M sẽ phân bổ như thế nào để đảm bảo tiến độ 30 - 45 ngày như cam kết trong hợp đồng?

Bên cạnh đó, dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH S.C.O.M có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu như Trung tâm Công nghệ và Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trúng 8/9 gói) hay Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (trúng 4/6 gói). Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường duy trì ở mức thấp, khoảng 1,7% đối với giá dự toán, cho thấy tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia chưa thực sự cao.

