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Kho tri thức

Bí ẩn chưa được giải đáp về bàn tay bằng đồng trong lăng mộ cổ

Phát hiện một ngôi mộ thời nhà Thương ở tỉnh Hà Nam, nơi các nhà khảo cổ đã khai quật được một bàn tay kỳ lạ mà cho đến nay vẫn chưa được giải đáp.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Sau một ngày làm việc trên một cánh đồng ở Hà Nam (Trung Quốc), người nông dân Trương Trường Lâm trở về nhà ngang qua một nghĩa trang vắng vẻ và đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đang đào đất.

Theo bản năng, ông bật đèn pin và hét lên. Người đó, giật mình bởi ánh sáng đột ngột và tiếng hét, hoảng sợ bỏ chạy, để lại một đống đất bị đào bới. Trương Trường Lâm tiến lại gần và kinh ngạc – một hố lớn xuất hiện, chứa đầy các vật dụng chôn cất. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, sâu bên trong hố đó, có một chiếc quan tài. Trường Lâm lập tức gọi điện báo cảnh sát và trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

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Ảnh: @Sohu.

Ngay sau đó, các sĩ quan cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ cẩn thận bao vây lối vào lăng mộ, lập hàng rào để ngăn người dân tiếp cận. Sáng sớm hôm sau, các chuyên gia về di tích văn hóa từ tỉnh cũng đến nghĩa trang. Khi bước vào khu vực, họ phát hiện ra rằng lăng mộ cổ rõ ràng đã bị cướp phá nghiêm trọng, và nhiều hiện vật quý giá có thể đã biến mất.

Các chuyên gia ngay lập tức bắt đầu cuộc khai quật khẩn cấp, cẩn thận di chuyển, phân loại và bảo quản từng hiện vật. Dựa trên thông tin tìm thấy trong lăng mộ, họ bước đầu xác định rằng, đây là lăng mộ thời nhà Thương, có niên đại hơn hai nghìn năm.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã gia cố cấu trúc xung quanh lăng mộ. Tuy nhiên, thời tiết trở nên xấu đi; mây đen kéo đến, đe dọa gây mưa lớn bất cứ lúc nào. Để bảo vệ các hiện vật, họ nhanh chóng và cẩn thận nhấc quan tài ra khỏi mộ và di chuyển vào một nơi trú ẩn tạm thời.

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Ảnh: @Sohu.

Các chuyên gia quyết định mở quan tài để kiểm tra, và dân làng, trong đó có Trương Trường Lâm, đã tập trung lại để xem. Họ rất ngạc nhiên khi các nhà khảo cổ phát hiện một bàn tay kỳ lạ bên trong quan tài. Thoạt nhìn, nó trông giống như một chi của xác chết, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, người ta phát hiện ra đó là một vật thể được đúc bằng đồng.

Bàn tay bằng đồng được chế tác tinh xảo này, dù hơi bị ăn mòn, vẫn được bảo quản rất tốt. Các chuyên gia đều bối rối về mục đích của nó. Một số người suy đoán rằng, người nằm trong mộ có thể bị mất một số bộ phận cơ thể, cần một cánh tay bằng đồng để thay thế. Tuy nhiên, việc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy người nằm trong mộ hoàn toàn nguyên vẹn.

Vật thể kỳ lạ này đã khơi dậy sự tò mò vô cùng lớn. Các chuyên gia đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng hầu hết đều nhanh chóng bị bác bỏ vì thiếu tính xác thực. Bàn tay này vẫn chưa được giải đáp, trở thành một bí ẩn chưa có lời giải trong giới khảo cổ học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Bàn tay #lăng mộ cổ #ngôi mộ #chôn cất #kho báu #trộm mộ

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