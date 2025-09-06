Hà Nội

Xã hội

Kịp thời khống chế nhóm "quái xế" lùa đánh nhau trên đường

Lực lượng chức năng Thanh Hóa kịp thời khống chế nhóm thanh niên đi xe mô tô lạng lách, mang theo hung khí lùa đánh nhau trên đường.

Thanh Hà

Ngày 6/9, thông tin từ Công an phường Nam Sầm Sơn (Công an Thanh Hóa), cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ kịp thời nhóm thanh, thiếu niên đi trên 5 xe mô tô lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 30/8/2025, thông qua công tác tuần tra, kiểm tra hành chính ban đêm, Công an phường Nam Sầm Sơn đã phát hiện và bắt giữ kịp thời nhóm thanh, thiếu niên đi trên 5 xe mô tô lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Duyên Hải thuộc địa bàn phường Nam Sầm Sơn. Tổ tuần tra đã nhanh chóng triển khai đội hình ngăn chặn và khống chế một số thanh niên; đồng thời huy động lực lượng tổ chức truy bắt và đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm.

z6982476343616-899232ae57d895693906df00e8258063.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an. (ảnh CA Thanh Hóa)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tối 30/8/2025, nhóm thanh niên gồm 15 đối tượng ở các phường Nghi Sơn, Đào Duy Từ và Tĩnh Gia chuẩn bị hung khí và hẹn nhau đi Sầm Sơn chơi. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm thanh niên này đi đến đoạn đường ven biển thuộc tổ dân phố 4 Đại Hùng, phường Nam Sầm Sơn thì gặp và gây sự với nhóm gồm 3 thanh niên ở phường Nam Sầm Sơn.

Thấy nhóm thanh niên ở nơi khác đến cố tình khiêu khích nên nhóm thanh niên ở phường Nam Sầm Sơn đã tham gia lùa đánh nhau trên đường Duyên Hải. Hậu quả khiến 01 thanh niên bị thương, 01 xe máy bị hư hỏng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

