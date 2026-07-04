Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Mỹ Sơn: Công ty An Nguyên một mình dự thầu, trúng gói xây lắp hơn 3 tỷ đồng

Công ty TNHH xây dựng An Nguyên vừa trúng gói thầu nhựa hóa đường giao thông tại xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt xấp xỉ 0,6%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng + đảm bảo ATPVTC + dự phòng, thuộc dự án Nhựa hóa các tuyến đường đấu nối QL 27 (xã Mỹ Sơn cũ), xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Việc phê duyệt kết quả được ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026 do Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Dũng Cảm ký. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH xây dựng An Nguyên.

Bối cảnh đơn vị duy nhất dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,6%

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện gói thầu số 05 được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước điều tiết theo các văn bản quyết định của HĐND và UBND xã Mỹ Sơn. Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 316/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 là 3.136.805.081 đồng.

Biên bản mở thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/06/2026 ghi nhận hệ thống chỉ tiếp nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu từ Công ty TNHH xây dựng An Nguyên với giá dự thầu là 3.118.019.539 đồng. Sau quy trình đánh giá của bên mời thầu và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu bằng đúng giá dự thầu.

Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua công tác đấu thầu tại gói thầu này đạt 18.785.542 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,6%.

1782953581421-703199000672179758-4138090355331074433-44563925c7c20c2b7beed50e14c274dd.jpg
Quyết định số 399/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH xây dựng An Nguyên có mã số doanh nghiệp 4500336076, đặt trụ sở tại số 47/8 Phạm Ngũ Lão, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 117 gói thầu, trong đó trúng 97 gói, trượt 16 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 927.739.559.292 đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu qua mạng theo hành lang pháp lý mới là nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công. Khi một gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, tuy không vi phạm điều cấm của pháp luật nếu thực hiện đúng quy trình quy định, nhưng xét về mặt hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thì chưa đạt kỳ vọng tối ưu. "Chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không cấu thành rào cản kỹ thuật hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác" - Luật sư Lập trao đổi thêm.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Quy trình đấu thầu qua mạng #Tiết kiệm ngân sách nhà nước #Chỉ định thầu và cạnh tranh #Hiệu quả kinh tế trong xây dựng #Trách nhiệm của chủ đầu tư

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu cải tạo Trường THCS Phú Đông xã Đại Phước về tay nhà thầu ADV

Phòng Kinh tế xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ADV trúng gói thầu xây lắp trường học giá hơn 6,9 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,28%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác lựa chọn nhà thầu tại các dự án đầu tư công cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự minh bạch, tính cạnh tranh cao nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Kết quả đấu thầu rộng rãi qua mạng một gói thầu xây lắp trường học tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai vừa qua ghi nhận biên độ tiết kiệm cho công quỹ ở mức khiêm tốn, đi kèm những diễn biến đặc thù trong quá trình bóc tách hồ sơ dự thầu.

Hiệu quả kinh tế tại dự án sửa chữa trường học

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ tại Trảng Dài

Loại đối thủ bỏ giá thấp, Liên danh Đa Điểm - LCA trúng gói thầu sửa chữa Tòa nhà làm việc UBND hơn 6,6 tỷ đồng tại phường Trảng Dài.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Dài, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 41/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 (Xây lắp): Thi công xây dựng. Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa Tòa nhà làm việc UBND phường (Trụ sở UBND xã Thiện Tân cũ) với mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng hành chính công tại địa phương.

Minh bạch dữ liệu gói thầu xây lắp tại phường Trảng Dài

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Prime Homes trúng liên tiếp hai gói thầu sát giá tại xã Đại Phước

Văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes trúng hai gói thầu trường học với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công tại địa bàn cơ sở luôn đòi hỏi tính công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn vốn cao. Tuy nhiên, hồ sơ đấu thầu hai dự án cải tạo, sửa chữa trường học do Văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước (TP Đồng Nai) làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả cho thấy những số liệu đáng chú ý về biên độ giảm giá cho ngân sách nhà nước.

Trúng 2 gói thầu trong một ngày với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Trách nhiệm giải trình tại Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 và Mầm non Phước Thịnh [Kỳ 3]

Trách nhiệm giải trình tại Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 và Mầm non Phước Thịnh [Kỳ 3]

Đằng sau tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối và sự phân hóa về hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty TNHH Công Nghệ New, pháp luật đặt ra yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa trong việc quản lý, giám sát và tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí ẩn những con số 5% "tròn trĩnh" trong hàng loạt gói thầu tại phường Bắc Nha Trang [Kỳ 4]

Bí ẩn những con số 5% "tròn trĩnh" trong hàng loạt gói thầu tại phường Bắc Nha Trang [Kỳ 4]

Tỷ lệ tiết kiệm cố định đúng mức 5% xuất hiện rập khuôn ở tất cả các gói thầu tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh dấu hiệu áp đặt định mức đối phó của chủ đầu tư. Điều này làm dấy lên những băn khoăn về tính thực chất của quy trình thương thảo hợp đồng nhằm tối ưu hóa ngân sách nhà nước.