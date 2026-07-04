Mỹ Sơn: Công ty An Nguyên một mình dự thầu, trúng gói xây lắp hơn 3 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng + đảm bảo ATPVTC + dự phòng, thuộc dự án Nhựa hóa các tuyến đường đấu nối QL 27 (xã Mỹ Sơn cũ), xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Việc phê duyệt kết quả được ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026 do Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Dũng Cảm ký. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH xây dựng An Nguyên.
Bối cảnh đơn vị duy nhất dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,6%
Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện gói thầu số 05 được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước điều tiết theo các văn bản quyết định của HĐND và UBND xã Mỹ Sơn. Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 316/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 là 3.136.805.081 đồng.
Biên bản mở thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/06/2026 ghi nhận hệ thống chỉ tiếp nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu từ Công ty TNHH xây dựng An Nguyên với giá dự thầu là 3.118.019.539 đồng. Sau quy trình đánh giá của bên mời thầu và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu bằng đúng giá dự thầu.
Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua công tác đấu thầu tại gói thầu này đạt 18.785.542 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,6%.
Năng lực nhà thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư
Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH xây dựng An Nguyên có mã số doanh nghiệp 4500336076, đặt trụ sở tại số 47/8 Phạm Ngũ Lão, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 117 gói thầu, trong đó trúng 97 gói, trượt 16 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 927.739.559.292 đồng.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu qua mạng theo hành lang pháp lý mới là nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công. Khi một gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, tuy không vi phạm điều cấm của pháp luật nếu thực hiện đúng quy trình quy định, nhưng xét về mặt hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thì chưa đạt kỳ vọng tối ưu. "Chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không cấu thành rào cản kỹ thuật hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác" - Luật sư Lập trao đổi thêm.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.