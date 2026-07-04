Mỹ Sơn: Công ty An Nguyên một mình dự thầu, trúng gói xây lắp hơn 3 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng + đảm bảo ATPVTC + dự phòng, thuộc dự án Nhựa hóa các tuyến đường đấu nối QL 27 (xã Mỹ Sơn cũ), xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Việc phê duyệt kết quả được ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-BQLDA ngày 22/06/2026 do Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Dũng Cảm ký. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH xây dựng An Nguyên.

Bối cảnh đơn vị duy nhất dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,6%

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện gói thầu số 05 được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước điều tiết theo các văn bản quyết định của HĐND và UBND xã Mỹ Sơn. Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 316/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 là 3.136.805.081 đồng.

Biên bản mở thầu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/06/2026 ghi nhận hệ thống chỉ tiếp nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu từ Công ty TNHH xây dựng An Nguyên với giá dự thầu là 3.118.019.539 đồng. Sau quy trình đánh giá của bên mời thầu và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu bằng đúng giá dự thầu.

Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua công tác đấu thầu tại gói thầu này đạt 18.785.542 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,6%.

Quyết định số 399/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH xây dựng An Nguyên có mã số doanh nghiệp 4500336076, đặt trụ sở tại số 47/8 Phạm Ngũ Lão, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 117 gói thầu, trong đó trúng 97 gói, trượt 16 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 927.739.559.292 đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu qua mạng theo hành lang pháp lý mới là nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công. Khi một gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, tuy không vi phạm điều cấm của pháp luật nếu thực hiện đúng quy trình quy định, nhưng xét về mặt hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thì chưa đạt kỳ vọng tối ưu. "Chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không cấu thành rào cản kỹ thuật hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác" - Luật sư Lập trao đổi thêm.