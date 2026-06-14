Tổng thống Trump nói về thời điểm có thể ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước có thể được “ký kết vào ngày 14/6”.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 13/6 nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran có thể sẽ được “ký kết vào ngày mai”. Về phía Iran, nước này cũng đưa ra những tuyên bố lạc quan nhất từ trước đến nay, song cho biết cần thêm một chút thời gian.

Ông Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở ngay lập tức sau khi ký kết thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 13/6 cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới. Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo lễ ký kết dự kiến diễn ra vào ngày 14/6, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, phát biểu trên truyền thông nhà nước rằng việc ký kết “sẽ không diễn ra vào ngày 14/6”, nhưng “khả năng hoàn tất biên bản ghi nhớ trong những ngày tới là rất cao”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm biên bản ghi nhớ đang được thảo luận chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến và “ở giai đoạn này, đã quyết định sẽ không bàn về vấn đề hạt nhân”.

Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã được thiết lập từ ngày 7/4. Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần khẳng định các quốc gia đang ở ngưỡng cửa của một thỏa thuận.

Iran từ lâu đã bày tỏ sự thận trọng trong các cuộc đàm phán, nhấn mạnh rằng các cuộc thương lượng trước đây với Mỹ vào năm ngoái và đầu năm nay đều kết thúc bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Dự kiến, ông Trump sẽ thảo luận về việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 bắt đầu từ ngày 15/6 tới.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Trump dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bên lề G7 để bàn về nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Các thành viên G7 là Anh và Pháp cũng bày tỏ sự quan tâm hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi khi xung đột tạm lắng xuống.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thủy lôi đang được đặt tại eo biển mà Iran kiểm soát kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28/2. Việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz gần như làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ vùng Vịnh Ba Tư. Đáp trả, Mỹ đã phong tỏa các cảng biển của Iran.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz