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Quân sự - Thế giới

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 30/7, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hộ tống đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Minh An

Ngày 30/7, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) đã cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 30/7 đến 05/8).

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Lễ đón Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại cảng Tiên Sa.

Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ (các lần trước vào các năm 2018, 2020 và 2023). Lễ đón đoàn tàu tại cảng Tiên Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ có Đại biện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tùy viên Quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

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Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tại thành phố Đà Nẵng.

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Tàu sân bay USS George Washington tại khu vực cảng Tiên Sa.
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Tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) tại cảng Tiên Sa.
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Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) tại cảng Tiên Sa.

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Quốc phòng
Link bài gốc Copy link
https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-dnqp/doan-tau-hai-quan-hoa-ky-tham-thanh-pho-da-nang
#Hải quân Hoa Kỳ #tàu sân bay USS George Washington #hải quân #quan hệ Việt Nam Mỹ

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