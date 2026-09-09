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Quân sự - Thế giới

Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với toàn bộ ngành hàng không Iran

Mỹ đã áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với các bộ phận còn lại trong ngành hàng không của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 8/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành hàng không của Iran, nhắm vào hơn 20 hãng hàng không thương mại và tư nhân cũng như các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nước ngoài trong nỗ lực mới nhằm cô lập Tehran khỏi các đối tác thương mại còn lại của nước này.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào những khía cạnh còn lại của hệ sinh thái hàng không vốn đã gặp nhiều khó khăn của Iran.

“Đây là lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai đang làm ăn với các hãng hàng không còn lại của Iran, tất cả đều đã bị chúng tôi trừng phạt ngày hôm nay: Các bạn có nguy cơ bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một thông cáo báo chí.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times.

Mỹ cáo buộc 36 thực thể bị trừng phạt trong tuần này đã hỗ trợ các nỗ lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran sử dụng ngành hàng không để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp.

Động thái này sẽ khiến các công ty nước ngoài làm ăn với thực thể bị nhắm mục tiêu phải chịu lệnh trừng phạt.

Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án chiến dịch trừng phạt kéo dài của Mỹ đối với Iran.

“Sau khi thất bại trong việc đạt được mục tiêu thông qua trừng phạt hoặc gây chiến, giải pháp mới của Washington là…thêm nhiều lệnh trừng phạt nữa”, Ngoại trưởng Araghchi viết vào chiều ngày 8/9.

Các nhà phân tích mô tả hành động hôm 8/9 là nỗ lực toàn diện nhất của Mỹ nhằm làm tê liệt hoàn toàn ngành hàng không dân dụng của Iran.

"Trước đây, lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và cá nhân cụ thể; giờ đây, nó là lệnh trừng phạt toàn diện đối với toàn bộ ngành hàng không (của Iran). Điều đó có thể dẫn đến việc ngừng các chuyến bay quốc tế đến Iran", ông Farzin Nadimi, chuyên gia cấp cao tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, bình luận.

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Nguồn video: VTV
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