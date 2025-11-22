Mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên làm 55 người chết, thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung - Tây Nguyên khiến 55 người chết, 13 người mất tích và thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ hơn 8.980 tỉ đồng.

Tính đến 6h ngày 22/11, theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tại các địa phương cho thấy, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích. Ước thiệt hại ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng.

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cùng với đó, mưa lũ làm 946 nhà bị hư hỏng, 28.460 nhà ngập, 79.908 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại,hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1.157 ha thủy sản thiệt hại...

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 10 vị trí so với chiều 21/11 và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở... Ngày 22/11, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Các lực lượng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ thực hiện công tác ứng phó, cứu hộ người dân đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 99-TB/TW, ngày 21/11 của Bộ Chính trị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương là Khánh Hòa 200 tỷ, Lâm Đồng 200 tỷ, Gia Lai 150 tỷ và Đắk Lắk 150 tỷ đồng.