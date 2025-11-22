Thời tiết 22/11: Mưa lớn kéo dài ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, cảnh báo lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/11, nhiều nơi ở phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có điểm mưa to.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày và đêm 22/11, các tỉnh từ phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to 30–60 mm, có nơi vượt 120 mm. Sang ngày và đêm 23/11, mưa mở rộng ra TP Huế và phía Đông Đà Nẵng - Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 30–70 mm, một số điểm có thể trên 120–130 mm.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận những khu vực ngập sâu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông suối khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện lũ. Hiện mực nước trên sông Krông Ana, sông Đồng Nai, sông Ba (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục giảm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và duy trì trên báo động 2. Trong 12–24 giờ tiếp theo, xu thế hạ dần tiếp tục duy trì trên cả hai sông.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và dao động từ mức báo động 2 đến báo động 3; lũ hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm duy trì dưới báo động 1; riêng sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn vẫn dao động trên mức báo động 3. Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các vùng đồi dốc.

Trên biển, gió mạnh duy trì ở nhiều vùng. Ở Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật 8–9; tại Lý Sơn gió cấp 6–7, giật 8; khu vực Huyền Trân giật cấp 8; Phú Quý giật cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm 22/11, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật 8–9, sóng cao 4–6m, biển động mạnh.

Dải biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8–9; sóng biển cao từ 4–6m; biển động mạnh. Khu vực biển từ Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh xuất hiện gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8; sóng cao 3–5m; biển động. Trong khi đó, vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7, sóng 2–4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang cùng phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, gió giật cấp 6–7. Người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông Tp. Đà Nẵng và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.