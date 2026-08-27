Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở Nhật Bản

Mưa lớn trút xuống các tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản, gây ra lũ lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

AP đưa tin, mưa lớn đã trút xuống các tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản vào ngày 27/8, gây ra lũ lụt và sạt lở đất, khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa và người dân mắc kẹt trong nhà hoặc trong các phương tiện bị ngập nước.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo mưa lớn cấp độ 5 đối với một số khu vực thuộc hai tỉnh Ishikawa và Toyama, kêu gọi người dân tại các vùng bị ảnh hưởng chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Con đường ngập lụt sau trận mưa lớn ở Oamishirasato, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 14/8/2026. Ảnh: Kota Endo/Kyodo News/AP.

Đến chiều tối 27/8, mưa đã giảm bớt và cơ quan này hạ mức cảnh báo mưa lớn xuống mức trung bình, nhưng vẫn khuyến cáo người dân đề phòng khả năng tiếp tục có mưa lớn và sạt lở đất cho đến sáng ngày 28/8.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa có thể lên tới 20 cm tại các khu vực Kaga và Noto cho đến sáng ngày 27/8. Chính quyền hai tỉnh đã khuyến cáo hơn 380.000 người dân di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú.

Hình ảnh trên Đài truyền hình công cộng NHK cho thấy nhiều người dân bị mắc kẹt tại thành phố Himi, tỉnh Toyama, đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Nhiều phương tiện bị chết máy trên các tuyến đường ngập nước.

Tại tỉnh Ishikawa, phía tây Toyama, 270 ngôi nhà ở 3 đô thị đã bị cô lập do lũ lụt, mặc dù các quan chức cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào trong số những người bị mắc kẹt. Mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất và đóng cửa nhiều tuyến đường tại Ishikawa.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, một số con sông tại hai tỉnh này đã bị tràn bờ, khiến nhiều ngôi nhà bị ngập nhưng không có báo cáo về thương vong.

Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây mất điện tại hơn 1.000 hộ dân ở Toyama và Ishikawa, theo Công ty Điện lực Hokuriku.

Trước đó trong tháng này, mưa lớn và lũ lụt diện rộng tại tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, đã khiến 13 người thiệt mạng.

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