Xã hội

Mua, bán trái phép quân phục bị phạt đến 75 triệu đồng

Nghị định mới của Chính phủ quy định phạt tiền 50-75 triệu đồng với hành vi mua, bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, biển tên quân nhân, quân phục của Quân đội.

Theo Trần Thường/Báo VietNamNet

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép; mặc trang phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ; đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác, mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi mua, bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ của Quân đội; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng nếu sản xuất trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác, mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Ngoài ra mức xử phạt này còn áp dụng với việc làm giả quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép các loại biển công tác, cờ hiệu, tín hiệu ưu tiên dành riêng cho Quân đội khi làm nhiệm vụ.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi mua bán trái phép các loại biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho Quân đội khi làm nhiệm vụ.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho Quân đội khi làm nhiệm vụ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc
https://vietnamnet.vn/mua-ban-trai-phep-quan-phuc-bi-phat-den-75-trieu-dong-2429844.html
#quân phục #phạt tiền #quân hiệu #biển hiệu #quân đội #xử phạt

