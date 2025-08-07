Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh tiêm filler không có chứng chỉ hoạt động

Cơ sở do Đỗ Thị Thúy Ngọc làm chủ có thực hiện dịch vụ tiêm filler cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Phú Khê vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê do Đỗ Thị Thuý Ngọc (SN 1992, thường trú tại thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) làm chủ.

Chủ cơ sở Đỗ Thị Thuý Ngọc tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động trong các lĩnh vực: cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tự. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an xã phát hiện cơ sở có thực hiện dịch vụ tiêm filler cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Hành vi của Đỗ Thị Thuý Ngọc đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15, Công an xã Phú Khê đã tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đỗ Thị Thuý Ngọc về hành vi “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động” với mức phạt 45.000.000 đồng.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ