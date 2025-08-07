Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh tiêm filler không có chứng chỉ hoạt động

Cơ sở do Đỗ Thị Thúy Ngọc làm chủ có thực hiện dịch vụ tiêm filler cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Gia Đạt

Ngày 7/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Phú Khê vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê do Đỗ Thị Thuý Ngọc (SN 1992, thường trú tại thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) làm chủ.

z6882148670903-f90541e560f1a604490342769f630584.jpg
Chủ cơ sở Đỗ Thị Thuý Ngọc tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động trong các lĩnh vực: cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tự. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an xã phát hiện cơ sở có thực hiện dịch vụ tiêm filler cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Hành vi của Đỗ Thị Thuý Ngọc đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15, Công an xã Phú Khê đã tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đỗ Thị Thuý Ngọc về hành vi “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động” với mức phạt 45.000.000 đồng.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#tiêm filler #giấy phép hoạt động #xử phạt #dịch vụ thẩm mỹ #đỗ thị thúy ngọc #dịch vụ không phép

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp đăng tin xuyên tạc về cán bộ phường An Phong

Công an phường An Phong (TP Hải Phòng) đã xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật...

Ngày 7/8, Công an phường An Phong (Hải Phòng) đã xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên không gian mạng liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại phường.

img-6649.jpg
Nguyễn Văn Lưu tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế quay đầu xe trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Anh T. khai do không quan sát kỹ biển báo, nên đã quay đầu xe sai quy định tại cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (thuộc địa phận phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Ngày 7/8, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip xe ô tô biển số 99A-769.01 (MITSUBISHI, màu trắng) bất ngờ quay đầu xe ngay đầu cầu Xương Giang, đoạn Km118+150m, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (thuộc địa phận phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

5.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX do điều khiển xe khách vào làn dừng khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô khác trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Sáng 6/8, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.M, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông M là tài xế điều khiển xe khách giường nằm biển số 50H-796.06 lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

chup-man-hinh.jpg
Xe khách biển số 50H-796.06 di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới