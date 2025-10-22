Moscow lên tiếng về thông tin thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn

Quan chức Nga bác bỏ thông tin của truyền thông cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bị hoãn lại.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên ngày 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra tại Budapest (Hungary), vẫn đang được tiến hành.

Ông cho biết các thông tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn lại chỉ là nhằm mục đích phá vỡ tiến trình ngoại giao.

"Các nước Liên minh Châu Âu (EU) và NATO đang tìm cách phá hoại mọi thứ", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án những gì bà mô tả là "trò hề thông tin" của truyền thông phương Tây.

Những bình luận này được đưa ra sau khi một bài báo của CNN trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Nga - Mỹ "đã bị gác lại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại".

Bài báo cho biết thêm cuộc gặp trực tiếp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bị trì hoãn sau cuộc điện đàm hôm 20/10, được cho là do Nga không thay đổi lập trường đàm phán.

Moscow từng nhiều lần cáo buộc EU ủng hộ Kiev tìm cách kéo dài cuộc xung đột Ukraine thay vì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Các quan chức lập luận rằng cách tiếp cận này giúp các nhà lãnh đạo EU tránh được trách nhiệm về chiến lược thất bại của họ.

Tuy nhiên, Hungary, một quốc gia thuộc EU, phản đối việc phương Tây làm xấu đi mối quan hệ với Nga cũng như viện trợ quân sự của EU cho Ukraine.

