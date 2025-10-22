Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Moscow lên tiếng về thông tin thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn

Quan chức Nga bác bỏ thông tin của truyền thông cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bị hoãn lại.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên ngày 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra tại Budapest (Hungary), vẫn đang được tiến hành.

Ông cho biết các thông tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn lại chỉ là nhằm mục đích phá vỡ tiến trình ngoại giao.

"Các nước Liên minh Châu Âu (EU) và NATO đang tìm cách phá hoại mọi thứ", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc.

nga.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án những gì bà mô tả là "trò hề thông tin" của truyền thông phương Tây.

Những bình luận này được đưa ra sau khi một bài báo của CNN trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Nga - Mỹ "đã bị gác lại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại".

Bài báo cho biết thêm cuộc gặp trực tiếp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bị trì hoãn sau cuộc điện đàm hôm 20/10, được cho là do Nga không thay đổi lập trường đàm phán.

Moscow từng nhiều lần cáo buộc EU ủng hộ Kiev tìm cách kéo dài cuộc xung đột Ukraine thay vì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Các quan chức lập luận rằng cách tiếp cận này giúp các nhà lãnh đạo EU tránh được trách nhiệm về chiến lược thất bại của họ.

Tuy nhiên, Hungary, một quốc gia thuộc EU, phản đối việc phương Tây làm xấu đi mối quan hệ với Nga cũng như viện trợ quân sự của EU cho Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ vọng sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
#Thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn #Vai trò của EU và NATO #thượng đỉnh Nga Mỹ #Tổng thống Putin #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Thế giới

Slovakia nói EU phải làm mọi cách để thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra

Thủ tướng Slovakia Fico nói rằng nếu EU thực sự muốn một nền hòa bình ở Ukraine, họ phải làm mọi cách để cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Hungary.

Theo trang mezha ngày 21/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bày tỏ sự tức giận trước những nỗ lực phá hoại cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến sẽ diễn ra tại Hungary. Theo ông, Liên minh Châu Âu (EU) đứng sau những hành động phá hoại này.

Thủ tướng Fico lưu ý thêm rằng sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin đang được xem xét, và một số nhà lãnh đạo EU "đang cố gắng thúc đẩy" cuộc gặp thượng đỉnh.

Xem chi tiết

Thế giới

Moscow cáo buộc EU muốn phá hoại thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đang làm mọi cách có thể để phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo RT, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với TASS hôm 20/10 rằng Liên minh Châu Âu (EU) đang thực hiện các hành động phá hoại trước cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin EU coi các cuộc đàm phán là "một cơn ác mộng chính trị".

Xem chi tiết

Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất hiệu quả".

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 16/10. Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước chuyến thăm Nhà Trắng theo lịch trình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thông báo trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và cuộc trao đổi rất hiệu quả. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thảo luận về thương mại giữa Nga và Mỹ sau khi xung đột Ukraine kết thúc".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới