Thủ tướng Slovakia Fico nói rằng nếu EU thực sự muốn một nền hòa bình ở Ukraine, họ phải làm mọi cách để cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Hungary.

Theo trang mezha ngày 21/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bày tỏ sự tức giận trước những nỗ lực phá hoại cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến sẽ diễn ra tại Hungary. Theo ông, Liên minh Châu Âu (EU) đứng sau những hành động phá hoại này.

Thủ tướng Fico lưu ý thêm rằng sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin đang được xem xét, và một số nhà lãnh đạo EU "đang cố gắng thúc đẩy" cuộc gặp thượng đỉnh.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Tass.

"Nếu EU thực sự muốn một nền hòa bình nhanh chóng đạt được ở Ukraine, họ phải làm mọi cách có thể để đảm bảo cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, Hungary, diễn ra suôn sẻ và càng sớm càng tốt. Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra nhanh nhất có thể, không gặp bất kỳ trở ngại nào và với sự ủng hộ hoàn toàn của EU là lập trường chính thức của tôi", Thủ tướng Fico phát biểu.

Trước đó, có thông tin cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin đã bị hoãn lại. Ông Trump cho rằng cả hai bên đều chưa sẵn sàng đàm phán. Nhà Trắng chính thức tuyên bố cuộc gặp không được lên kế hoạch trong tương lai gần.

