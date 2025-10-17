Hà Nội

Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất hiệu quả".

An An (Theo THX, RT)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 16/10. Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước chuyến thăm Nhà Trắng theo lịch trình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thông báo trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và cuộc trao đổi rất hiệu quả. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thảo luận về thương mại giữa Nga và Mỹ sau khi xung đột Ukraine kết thúc".

"Tôi tin rằng cuộc điện đàm này đã đạt được tiến triển lớn", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

trumpputin.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. Ảnh: Getty Images.

Theo Tổng thống Trump, hai nước đã nhất trí tổ chức cuộc họp cố vấn cấp cao vào tuần tới và địa điểm cuộc họp vẫn đang được thảo luận. Được biết, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

"Tổng thống Putin và tôi sau đó sẽ gặp nhau tại một địa điểm đã thỏa thuận là Budapest, Hungary, để xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hay không", ông Trump cho hay.

Theo RT, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, cho biết: "Cuộc điện đàm kéo dài gần hai tiếng rưỡi rất thực chất và cực kỳ thẳng thắn".

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Moscow tìm kiếm một "giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình" cho cuộc xung đột.

Ông Ushakov cũng xác nhận rằng hai bên sẽ ngay lập tức bắt đầu sắp xếp hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, với Budapest là một địa điểm khả thi.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska, Mỹ, hồi tháng 8/2025

Nguồn video: RT
