Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Moscow cáo buộc EU muốn phá hoại thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đang làm mọi cách có thể để phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

An An (Theo RT)

Theo RT, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với TASS hôm 20/10 rằng Liên minh Châu Âu (EU) đang thực hiện các hành động phá hoại trước cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin EU coi các cuộc đàm phán là "một cơn ác mộng chính trị".

untitled-6121.png
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, El Pais cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đặt EU vào "vị thế khó chịu và khó xử" khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine tại một quốc gia EU mà không có sự tham gia của khối này.

Bà Zakharova cho rằng Tây Âu muốn "làm chệch hướng mọi khát vọng hòa bình" liên quan đến cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang chứng kiến những tuyên bố và lời đe dọa được đưa ra", bà nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng: "Các nước Tây Âu rõ ràng đang làm mọi cách để leo thang xung đột giữa Moscow và Kiev. Họ đã hành động như vậy kể từ năm 2022 khi phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ".

Bà Zakharova cho biết thêm những tuyên bố rời rạc về nhu cầu hòa bình đến từ các nước EU chỉ là "ngụy trang".

"Trên thực tế, họ đang làm mọi cách để leo thang căng thẳng. Thật khó để nói liệu họ có thực sự hiểu mình đang làm gì hay không", bà lưu ý.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Budapest - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới - là do Tổng thống Trump đề xuất và nhà lãnh đạo Nga Putin ngay lập tức ủng hộ ý tưởng này. Ông Peskov cho biết thêm, cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra trong vòng hai tuần nữa hoặc muộn hơn một chút.

#Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Vai trò của EU trong xung đột #Ảnh hưởng của EU đối với xung đột Ukraine #Chính sách đối ngoại của Nga và Mỹ #xung đột nga ukraine #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để có thể chấm dứt cuộc xung đột.

Theo RT, Tổng thống Trump đưa ra nhận định này khi trò chuyện với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News.

Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng kết thúc xung đột mà không giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine hay không, ông Trump cho rằng Kiev chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.

Xem chi tiết

Thế giới

Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo RT ngày 16/10, sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại Budapest, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là tin vui cho tất cả mọi người trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga là tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới", Thủ tướng Orban viết trên mạng X.

Xem chi tiết

Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Biden khen ông Trump vì thỏa thuận hòa bình Gaza

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bill Clinton đã khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

RT đưa tin ngày 14/10, cựu Tổng thống Biden và Bill Clinton đã khen ngợi ông Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đạt được giữa Israel và Hamas, hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Gaza.

"Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy vì đã nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới cũng như giúp đưa các con tin trở về", ông Biden viết trên mạng X, bày tỏ hy vọng rằng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài. Ông kêu gọi "các biện pháp bình đẳng về hòa bình, phẩm giá và an toàn" cho cả người Israel và Palestine.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới