Moscow cáo buộc EU muốn phá hoại thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đang làm mọi cách có thể để phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo RT, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với TASS hôm 20/10 rằng Liên minh Châu Âu (EU) đang thực hiện các hành động phá hoại trước cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin EU coi các cuộc đàm phán là "một cơn ác mộng chính trị".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, El Pais cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đặt EU vào "vị thế khó chịu và khó xử" khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine tại một quốc gia EU mà không có sự tham gia của khối này.

Bà Zakharova cho rằng Tây Âu muốn "làm chệch hướng mọi khát vọng hòa bình" liên quan đến cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang chứng kiến những tuyên bố và lời đe dọa được đưa ra", bà nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng: "Các nước Tây Âu rõ ràng đang làm mọi cách để leo thang xung đột giữa Moscow và Kiev. Họ đã hành động như vậy kể từ năm 2022 khi phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ".

Bà Zakharova cho biết thêm những tuyên bố rời rạc về nhu cầu hòa bình đến từ các nước EU chỉ là "ngụy trang".

"Trên thực tế, họ đang làm mọi cách để leo thang căng thẳng. Thật khó để nói liệu họ có thực sự hiểu mình đang làm gì hay không", bà lưu ý.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Budapest - địa điểm tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới - là do Tổng thống Trump đề xuất và nhà lãnh đạo Nga Putin ngay lập tức ủng hộ ý tưởng này. Ông Peskov cho biết thêm, cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra trong vòng hai tuần nữa hoặc muộn hơn một chút.