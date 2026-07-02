Môn GD KT&PL: Điểm trung bình giảm gần 3 điểm, chỉ còn 2 điểm 10

Sự sụt giảm điểm trung bình cho thấy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trở nên khó hơn, cảnh tỉnh học sinh về chọn môn thi theo tâm lý chủ quan.

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (GD KT&PL) là một trong 9 môn lựa chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cùng với Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Công nghệ. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút.

Kỳ thi năm nay ghi nhận gần 285.000 thí sinh đăng ký dự thi môn GD KT&PL, tăng gần 13% so với năm ngoái. Đây là một trong những môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng mạnh.

Tuy nhiên, dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7 cho thấy phổ điểm của môn học này có nhiều thay đổi so với năm trước.

Điểm trung bình giảm gần 3 điểm

Theo thống kê, điểm trung bình môn GD KT&PL năm nay đạt 5,02 điểm, giảm gần 3 điểm so với năm 2025.

Nếu năm ngoái, môn học này có điểm trung bình 7,69 điểm, hơn 78% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên và có gần 1.500 bài thi đạt điểm 10, thì năm nay cả nước chỉ còn 2 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Phổ điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (GD KT&PL) năm 2026.

Trong số này, Hưng Yên và Thanh Hóa là hai địa phương có thí sinh đạt điểm 10, mỗi địa phương có 1 bài thi đạt mức điểm tuyệt đối. Còn lại, 32 tỉnh, thành phố không có bài thi nào đạt điểm 10.

Đáng chú ý, tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm tăng mạnh. Nếu năm 2025, chỉ khoảng 2,6% thí sinh có điểm dưới trung bình thì năm nay con số này đã lên gần 48%.

Trong khi đó, chỉ khoảng 8% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, cho thấy phổ điểm tập trung chủ yếu ở nhóm điểm trung bình.

Thí sinh: Đề thi khó hơn kỳ vọng

Em Kiều Ngân, học sinh Trường THPT Phúc Lợi (Hà Nội), cho biết: "Năm nay em chọn thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật vì nghĩ dễ học và thi dễ đỗ tốt nghiệp. Và hôm qua biết điểm em chỉ đạt 6 điểm thì em cũng buồn nhưng không có gì bất ngờ vì ngay hôm làm bài thi em đã thấy đề khó, làm bài chưa xong nên biết khó đạt điểm cao."

Môn GD KT&PL: Nhiều thí sinh chọn thi vì dễ nhưng điểm không như kỳ vọng

Cùng chung nhận định, em Bảo Ngân (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Em thi môn này được 6,7 điểm, không được như kỳ vọng, đúng là đề năm nay hơi khó, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức mới làm được, chứ không dễ kiếm điểm như em và nhiều bạn nghĩ."

Đề thi tăng cường tính phân hóa

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cô giáo dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của Trường THPT Diễn Châu 4 (Nghệ An) cho biết, đề thi năm nay khó hơn so với những năm trước.

Theo giáo viên này, đề thi bao quát các mạch kiến thức trọng tâm của cả hai phân môn Kinh tế và Pháp luật từ lớp 10 đến lớp 12, trong đó tập trung vào các chuyên đề lớp 12 như tăng trưởng và phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo hiểm, an sinh xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân cùng hệ thống các nguyên tắc pháp luật quốc tế.

Giáo viên cũng nhận định đề thi đã chuyển từ việc kiểm tra kiến thức nhận biết sang tăng cường các câu hỏi tình huống, đòi hỏi thí sinh vận dụng tư duy pháp lý và hiểu đúng bản chất các vấn đề kinh tế.

Theo phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, mức điểm tập trung nhiều nhất nằm trong khoảng từ 4,5 đến 6 điểm, trong đó mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,75 điểm. Điều này cho thấy đề thi có tính phân hóa rõ hơn và vùng điểm cao không còn dễ đạt như những năm trước.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh. Với những thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có thể giúp cải thiện tổng điểm ở các tổ hợp phù hợp. Ngược lại, nếu điểm chỉ quanh mức trung bình, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi chọn môn này làm điểm tựa xét tuyển. Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thường được xét tuyển vào đại học qua các khối: C14 (Toán – Ngữ văn – Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), C19 (Ngữ văn – Lịch sử – Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), C20 (Ngữ văn - Địa lý - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X66 (Ngữ văn- Sinh học- Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X09 (Toán- Hóa học- Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)... Các khối này mở ra nhiều cơ hội học các ngành Luật, Quản trị, hoặc Sư phạm...