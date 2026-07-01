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Xã hội

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Dự đoán điểm ngành "hot" giảm 1 - 3 điểm

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, chuyên gia dự đoán điểm ngành "hot", các trường tốp trên giảm từ 1 - 3 điểm.

Mai Loan

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi THPT tốt nghiệp THPT năm 2026, cùng phổ điểm các môn thi và các tổ hợp.

Đề thi phân hóa tốt, điểm các trường tốp trên sẽ giảm

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, qua phân tích phổ điểm của tất cả các môn, có thể thấy tỉ lệ điểm giỏi năm nay đã giảm hẳn.

Môn Ngữ văn, tỉ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4%, những năm trước cũng là 64 - 62% (nói nôm na tức là 10 người thì có 6,5 người giỏi Văn). Nhưng năm nay, tỉ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%. Tôi cho rằng sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt.

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GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức. Ảnh: NVCC.

Môn Toán, tỉ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỉ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Nhưng năm nay tỉ lệ đó đạt khoảng 11%. Những năm trước ở trong mức trên dưới 10%. Tương tự như vậy, điểm giỏi của các môn Lí, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỉ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt.

Môn Địa lí, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Bên cạnh tỉ lệ điểm giỏi từ 8 trở lên, chúng ta cũng thấy được tỉ lệ điểm dưới trung bình. Môn Ngữ văn có tỉ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Môn Toán, môn Vật lý tỉ lệ dưới trung bình là 42%. Môn Tin học tỉ lệ dưới trung bình là 24%. Môn Hóa học tỉ lệ dưới trung bình là hơn 27%. Môn Địa lí tỉ lệ dưới trung bình là 50%. Môn Lịch sử tỉ lệ dưới trung bình trên 30%.

“Với kết quả như vậy, cá nhân tôi, với tư cách là một giáo sư đại học và đã từng làm công tuyển sinh của các trường đại học cho rằng, hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh đại học”, GS Nguyễn Đình Đức cho hay.

Với phân tích điểm thi của các môn cũng như tổ hợp của các khối, GS Nguyễn Đình Đức dự đoán năm nay các trường top trên, các ngành "hot", điểm sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt năm nay khối C00 điểm sẽ giảm nhiều. Còn với những tổ hợp khác thì biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức từ 15 đến 20 điểm.

Phổ điểm đẹp, phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đẹp, phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh”.

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PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

“Phổ điểm của các môn năm nay tương đối đẹp, phân bố đồng đều, đặc biệt có sự phân hoá tốt. Độ phân hoá tốt sẽ có lợi cho các trường đại học, cao đẳng có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh”, ông Sơn đánh giá.

Riêng môn Ngữ văn, theo ông Sơn, phổ điểm của năm nay khá đẹp và khác với hình dung của nhiều người trước khi nhìn thấy phổ điểm. Phổ điểm này phản ánh công việc giảng dạy và học tập tại các trường THPT đã sẵn sàng với những yêu cầu kiểm tra, đánh giá.

Quá trình bồi dưỡng giáo viên, chúng ta đã làm một công việc là bồi dưỡng cho giáo viên khả năng kiểm tra, đánh giá theo những lý thuyết mới, ví dụ như Rubric. Khi triển khai chương trình ETEP (chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), giáo viên được bồi dưỡng về các công cụ, các phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực.

Như vậy, giáo viên đã được làm quen với công việc đó. Tôi cho rằng sau 2 năm, giáo viên đã quen dần với cách kiểm tra, đánh giá như thế, học sinh cũng được dạy theo cách như vậy. Điều đó minh chứng cho việc giáo dục đã đáp ứng được với mục tiêu của chương trình đặt ra.

Một nội dung tôi thấy rất thú vị và rất đáng quan tâm, đó chính là số lượng học sinh đăng ký các môn thi lựa chọn như Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp, Kinh tế Pháp luật. Đây là những môn học không nằm nhiều trong tổ hợp xét tuyển đại học nhưng số lượng đăng ký dự thi tăng, có những môn gấp đến hai, ba lần so với năm đầu tiên. Điều đó cho thấy, khi lựa chọn những môn học này các em không phải áp lực của việc tuyển sinh đại học - tức là không phải chọn vì áp lực bên ngoài, mà chọn vì các em thấy những môn học đó gần gũi, thú vị, có ý nghĩa với chính bản thân. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, cần quan tâm trong thời gian tiếp theo.

Đối với môn Tiếng Anh là môn học được đầu tư rất lớn, không chỉ ở trong trường học mà ngay trong các gia đình, đặc biệt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tỉ lệ dưới mức trung bình còn khá cao.

“Thông qua phổ điểm năm nay, chúng ta sẽ phải tập trung hơn nữa vào việc đổi mới cách thức dạy và học môn Tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ không chỉ là môn ngoại ngữ mà sẽ phải được dạy tương tự như một công cụ, phương pháp để học sinh có thể sử dụng giao tiếp, trau dồi tri thức. Và để thực hiện được điều này đòi hỏi quyết tâm rất lớn”, ông Sơn nhấn mạnh.

Mời quý độc giả xem video thí sinh đánh giá về đề thi môn Toán, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Thực hiện: Mai Loan.
#Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 #GS Nguyễn Đình Đức #dự đoán điểm chuẩn #điểm chuẩn giảm #PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

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Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp năm nay sẽ được công bố vào 08h ngày 1/7/2026.

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Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 1/7

Theo kế hoạch, thí sinh tra cứu điểm từ 1/7, nộp phúc khảo, xét tốt nghiệp trước 3/7 và đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ 2/7, sẵn sàng cho mùa tuyển sinh mới.

Theo kế hoạch, ngày 01/07, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi TN THPT 2026. Sau khi biết điểm, những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác chấm phúc khảo sẽ được các hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Song song đó, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh sẽ được các nhà trường và Sở GD&ĐT hoàn tất trước ngày 3/7. Chậm nhất đến ngày 7/7, các trường phải bàn giao cho thí sinh học bạ, Giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy chứng nhận liên quan bản chính để phục vụ cho công tác xét tuyển đại học. Mở cổng đăng ký nguyện vọng đại học từ ngày 2/7

Năm nay, quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non sẽ bắt đầu ngay sau khi có điểm thi. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

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Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, trong thời gian từ ngày 2/7-14/7, thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, các em cần sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng yêu thích nhất). Hệ thống sẽ chỉ lọc ảo và công nhận trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất có thứ tự ưu tiên cao nhất đủ điều kiện đỗ.

Năm nay, Thủ tướng có chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu chấm thi tự luận nghiêm theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.

Các môn trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn với hình thức tự luận được chấm hai vòng độc lập.

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh Bình Nguyên

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ giảm yếu tố chủ quan của người chấm trong quá trình chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ gắn vào những tiêu chí nào thì tương ứng khung điểm ấy.

Theo Bộ GD&ĐT, việc áp dụng Rubric sẽ hạn chế những mâu thuẫn, dễ thống nhất trong việc chấm của các giáo viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, vượt 1,2 triệu học sinh.

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Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026?

Sau khi biết điểm, thí sinh nên kiểm tra kỹ lưỡng, cân nhắc phúc khảo, rồi đăng ký nguyện vọng hợp lý trong hạn chót từ 2/7 đến 14/7, tránh vội vàng.

Vào 8h ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, đây không chỉ là thời điểm biết điểm số mà còn mở ra giai đoạn quan trọng nhất của quá trình tuyển sinh đại học, khi mọi quyết định về nguyện vọng và lựa chọn trường học đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển.

Biết điểm thi là một cột mốc lớn. Nhưng đây chưa phải lúc thí sinh bấm chọn ngành theo cảm xúc. Một quyết định vội có thể khiến bạn xếp sai nguyện vọng, chọn ngành chưa phù hợp hoặc bỏ sót phương án an toàn.

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