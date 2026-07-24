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Model AI Kimi K3 khiến ngành chip toàn cầu chao đảo vì điều gì?

Model AI Kimi K3 của Moonshot AI gây chấn động thị trường, nhưng liệu đây có thực sự là nguyên nhân khiến cổ phiếu ngành chip toàn cầu lao dốc?

Thiên Trang (th)

Việc startup Moonshot AI ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo Kimi K3 không chỉ thu hút sự chú ý của giới công nghệ mà còn tạo ra những rung lắc mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ trong vài ngày sau khi sản phẩm được công bố tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC 2026) ở Thượng Hải, hàng loạt cổ phiếu bán dẫn từ châu Á đến Mỹ đồng loạt giảm sâu, khiến vốn hóa toàn ngành bốc hơi khoảng 3.300 tỷ USD. Nhiều nhà đầu tư nhanh chóng quy trách nhiệm cho Kimi K3, mô hình AI mã nguồn mở được quảng bá có hiệu năng cao nhưng chi phí vận hành thấp, làm dấy lên lo ngại về tương lai của các hãng chip AI vốn đang được định giá rất cao.

Kimi K3 được Moonshot AI giới thiệu tại WAIC 2026, nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới công nghệ và tài chính.

Kimi K3 được giới thiệu là mô hình AI mã nguồn mở có quy mô lên tới 2,8 nghìn tỷ tham số, lớn nhất từng được công bố. Tuy nhiên, nhờ sử dụng kiến trúc Mixture of Experts (MoE), hệ thống chỉ kích hoạt một phần nhỏ các "chuyên gia" trong mỗi lần xử lý, giúp giảm đáng kể chi phí tính toán mà vẫn duy trì hiệu năng cao. Mô hình hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, đủ khả năng xử lý lượng dữ liệu tương đương một cuốn tiểu thuyết dài chỉ trong một phiên làm việc. Trên các bảng xếp hạng đánh giá độc lập, Kimi K3 nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu, đặc biệt ở các bài kiểm tra về lập trình giao diện web. Bên cạnh đó, mức giá API thấp hơn nhiều đối thủ cũng khiến không ít doanh nghiệp và lập trình viên chú ý, bởi họ có thêm lựa chọn AI mạnh nhưng tiết kiệm chi phí triển khai.

Ngay sau khi Kimi K3 xuất hiện, thị trường chứng khoán phản ứng đầy tiêu cực. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn như TSMC, SoftBank, Tokyo Electron hay Advantest đồng loạt lao dốc, trong khi chỉ số Philadelphia Semiconductor Index chính thức rơi vào vùng "thị trường gấu". Không ít chuyên gia liên tưởng sự kiện này với "khoảnh khắc DeepSeek" đầu năm 2025, khi một mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc từng khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa của các công ty công nghệ Mỹ "bốc hơi" chỉ trong một ngày. Điểm chung của cả hai sự kiện là việc các startup Trung Quốc chứng minh rằng AI hiệu năng cao không nhất thiết phải đi kèm chi phí khổng lồ, từ đó làm dấy lên nghi ngờ rằng thị trường đã đánh giá quá cao lợi thế của các hãng AI và nhà sản xuất chip phương Tây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên Kimi K3 là cách nhìn quá đơn giản. Thực tế, đúng vào thời điểm thị trường bán tháo, hai doanh nghiệp quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng chip AI lại phát đi tín hiệu hoàn toàn trái ngược. TSMC tiếp tục nâng kế hoạch đầu tư năm 2026 lên mức 60–64 tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất, trong khi ASML cũng nâng dự báo doanh thu và chuẩn bị tăng khoảng 30% công suất chế tạo máy quang khắc tiên tiến. Nếu nhu cầu chip AI thực sự sụp đổ vì sự xuất hiện của một mô hình giá rẻ, chính hai "ông lớn" này phải là những đơn vị thận trọng nhất. Thay vào đó, họ vẫn đặt cược mạnh vào tương lai của ngành, cho thấy nhu cầu hạ tầng AI trong dài hạn chưa hề suy giảm. Theo nhiều nhà phân tích, Kimi K3 chỉ là chất xúc tác khiến nỗi lo vốn đã tồn tại về việc các tập đoàn công nghệ chi hàng trăm tỷ USD cho AI nhưng chưa tạo ra lợi nhuận tương xứng bùng phát mạnh hơn.

Dù thị trường biến động mạnh, TSMC và ASML vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng sản xuất chip AI.

Bản thân Kimi K3 cũng chưa phải mô hình hoàn hảo. Theo tổ chức đánh giá độc lập Artificial Analysis, tỷ lệ "ảo giác" - hiện tượng AI tự tin tạo ra thông tin sai - của Kimi K3 lên tới khoảng 51%, cao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này đồng nghĩa người dùng vẫn cần kiểm chứng thông tin khi sử dụng mô hình cho các công việc đòi hỏi độ chính xác cao như nghiên cứu, xuất bản hay phân tích dữ liệu. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Kimi K3 đang tạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với thị trường AI toàn cầu. Trong bối cảnh Moonshot AI chuẩn bị niêm yết tại Hong Kong với mức định giá khoảng 30 tỷ USD, sự kiện này cho thấy cuộc đua AI không còn là sân chơi riêng của các công ty Mỹ. Điều khiến thị trường thực sự lo lắng không phải là sự xuất hiện của một mô hình AI mới, mà là khả năng Trung Quốc đang chứng minh họ có thể phát triển các hệ thống AI mạnh với chi phí thấp hơn đáng kể. Đây mới là yếu tố có thể làm thay đổi cục diện cạnh tranh của ngành AI và bán dẫn trong những năm tới.

#Kimi K3 #Moonshot AI #ngành chip #AI #bán dẫn #cạnh tranh

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