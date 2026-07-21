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Số hóa - Xe

Cầm điện thoại nhiều có làm biến dạng ngón út?

Hiện tượng "smartphone pinky" đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng cầm điện thoại lâu năm có thể làm ngón út biến dạng. Sự thật ra sao?

Thiên Trang (th)

"Smartphone pinky" (tạm dịch: ngón út điện thoại) là cụm từ đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội thời gian gần đây. Không ít người chia sẻ hình ảnh ngón út có vết lõm hoặc cong nhẹ và cho rằng đây là hậu quả của nhiều năm dùng ngón út để đỡ điện thoại khi cầm máy bằng một tay. Chủ đề nhanh chóng thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia, khiến nhiều người bắt đầu quan sát bàn tay của mình và đặt câu hỏi liệu thói quen sử dụng smartphone có thực sự làm biến dạng ngón út hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y khoa, những lo ngại này đang bị thổi phồng hơn so với bằng chứng khoa học hiện có.

Bác sĩ Sebastien Lalonde, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật bàn tay thuộc Hệ thống Y tế Đại học Missouri (Mỹ), cho biết trọng lượng của một chiếc điện thoại thông minh không đủ lớn để làm thay đổi cấu trúc xương ở ngón tay. Theo ông, để xương bị biến dạng cần một lực tác động rất mạnh trong thời gian ngắn hoặc một áp lực liên tục với cường độ lớn trong thời gian dài, điều mà việc cầm smartphone thông thường khó có thể tạo ra. Những dấu vết mà nhiều người nhìn thấy sau khi sử dụng điện thoại thường chỉ là vết hằn tạm thời trên da hoặc một lớp chai nhỏ hình thành do ma sát lặp đi lặp lại, tương tự vết chai ở ngón giữa của người thường xuyên cầm bút. Ngoài ra, không ít trường hợp là do đặc điểm bẩm sinh hoặc hình dạng tự nhiên của ngón tay mà trước đây người dùng chưa từng chú ý.

Nhiều người lo ngại thói quen cầm điện thoại bằng một tay lâu năm có thể khiến ngón út xuất hiện vết lõm hoặc biến dạng.

Nhận định này cũng phù hợp với một tổng quan nghiên cứu được công bố trên International Journal of Health Sciences and Research vào đầu năm 2025. Sau khi phân tích nhiều công trình khoa học thực hiện trong giai đoạn 2007-2023, nhóm tác giả kết luận chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc sử dụng điện thoại thông minh kéo dài gây ra những thay đổi đáng kể về hình thái hoặc chức năng của ngón cái và ngón út. Điều đó đồng nghĩa với việc khái niệm "smartphone pinky" hiện vẫn chưa được xác nhận như một tình trạng y khoa chính thức. Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng điều này không có nghĩa việc sử dụng điện thoại quá nhiều hoàn toàn vô hại đối với bàn tay.

Trên thực tế, điều đáng lo hơn không phải là biến dạng xương mà là áp lực kéo dài lên cơ, gân và khớp. Việc liên tục gõ phím, vuốt màn hình hoặc cầm điện thoại trong thời gian dài có thể khiến ngón cái giảm độ linh hoạt, đồng thời làm tăng nguy cơ mỏi cơ, viêm gân hoặc cứng khớp ở bàn tay. Riêng ngón út, nếu thường xuyên phải chịu toàn bộ trọng lượng của điện thoại, về mặt lý thuyết có thể bị đau, tê hoặc xuất hiện vết hằn trên mô mềm. Một số chuyên gia, trong đó có bác sĩ Thomas King của Cleveland Clinic, cho rằng áp lực lặp lại trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến dây chằng, dây thần kinh và mô mềm quanh ngón út, dù chưa đủ cơ sở để kết luận xương sẽ bị biến dạng vĩnh viễn.

Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng hai tay hoặc phụ kiện hỗ trợ để giảm áp lực lên ngón út khi dùng điện thoại trong thời gian dài.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng cách sử dụng điện thoại hợp lý vẫn là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe bàn tay. Người dùng nên hạn chế cầm máy liên tục trong thời gian dài, thay đổi tư thế cầm thường xuyên và dành thời gian nghỉ giữa các phiên sử dụng kéo dài. Bên cạnh đó, việc sử dụng hai tay để thao tác hoặc trang bị các phụ kiện như PopSocket, vòng giữ điện thoại, dây đeo hay tay cầm gắn mặt lưng có thể giúp phân bổ lực đều hơn, giảm áp lực lên ngón út và cổ tay. Nếu thường xuyên cảm thấy đau, tê hoặc cứng khớp khi sử dụng smartphone, người dùng nên cân nhắc giảm thời gian sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Trong khi chờ thêm các nghiên cứu dài hạn, có thể nói rằng "smartphone pinky" vẫn là một hiện tượng gây nhiều tranh luận hơn là một kết luận khoa học đã được chứng minh.

#smartphone pinky #biến dạng ngón út #sức khỏe bàn tay #dùng điện thoại #chấn thương tay #nguy cơ bàn tay

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